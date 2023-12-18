ЖАРКИЕ ТАНЦЫ ДО УТРА ⟩ Смотрите, как жительницы Таллинна взорвали танцпол вместе с певицей Светой

«Ты отвезешь меня домой, и город тихо растворится в сумерках моей печали...», – конечно, и вы знаете слова этой песни. А исполняет ее звезда нулевых - певица Света.

В пятницу, 15 декабря, в столичном ночном клубе MJCLUB прошел концерт певицы Светы. В программе прозвучали «Дорога в аэропорт», «А может, нет, а может, да», «Хватит довольно» и другие супер-хиты певицы. Публика настолько разгорячилась, что плясала до самого утра. Поклонницы смогли вместе сфотографироваться, обняться и спеть. Вечеринка гудела до самого утра.