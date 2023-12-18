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Житель Эстонии, который неоднократно подстрекал детей к сексуальным действиям, предстал перед судом

Кетлин Крузе
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Мужчина неоднократно подстрекал детей к общению на сексуальные темы. Снимок иллюстративный.
Мужчина неоднократно подстрекал детей к общению на сексуальные темы. Снимок иллюстративный. Фото: Ground Picture/Shutterstock

Похоже, что на мужчину, который в 2012 году говорил с ребенком на сексуальные темы, наказание никак не подействовало. Спустя почти десять лет он снова предстал перед судом за еще более серьезные правонарушения.

В 2012 году Каур Конгас предстал перед судом. Его обвинили в том, что он неоднократно подстрекал детей к общению на сексуальные темы через программу для общения Windows Live Messenger. Кроме того, он отправил ребенку фотографию своих гениталий и четыре ссылки на сайты с порнографией.

В 2012 году Конгас был приговорен к трем месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев с подчинением виновного контролю за его поведением.

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