Житель Эстонии, который неоднократно подстрекал детей к сексуальным действиям, предстал перед судом

В 2012 году Каур Конгас предстал перед судом. Его обвинили в том, что он неоднократно подстрекал детей к общению на сексуальные темы через программу для общения Windows Live Messenger. Кроме того, он отправил ребенку фотографию своих гениталий и четыре ссылки на сайты с порнографией.