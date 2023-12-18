Похоже, что на мужчину, который в 2012 году говорил с ребенком на сексуальные темы, наказание никак не подействовало. Спустя почти десять лет он снова предстал перед судом за еще более серьезные правонарушения.
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Житель Эстонии, который неоднократно подстрекал детей к сексуальным действиям, предстал перед судом
В 2012 году Каур Конгас предстал перед судом. Его обвинили в том, что он неоднократно подстрекал детей к общению на сексуальные темы через программу для общения Windows Live Messenger. Кроме того, он отправил ребенку фотографию своих гениталий и четыре ссылки на сайты с порнографией.