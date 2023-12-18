ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как Русский театр Эстонии отметил свое 75-летие

За юбилейный год театр выпустил 12 постановок, которые посмотрели более 70 тысяч зрителей. После долгого перерыва труппа пополнилась молодыми, талантливыми и серьезно заявившими о себе актерами. Творческая команда, сплотившаяся вокруг Русского театра, пополнилась и громкими именами европейского уровня. В театр удалось пригласить Тимофея Кулябина и Юлию Ауг, а также здесь появился новый художественный руководитель Дмитрий Петренко.

В планах Русского театра дать голос тем, кого лишили этой возможности на исторической родине. И в этом заключается новая роль Русского театра в европейском пространстве, заявили в коллективе. Уже в мае начнет работу Иван Вырыпаев и его команда из фонда «Teal House», именитая художник-концептуалист, автор нашумевшей акции к юбилею театра «Вишневый сад» Ксения Перетрухина продолжит работу уже как сценограф в постановке Семена Александровского по рассказу Юлия Даниэля, известный драматург Ася Волошина пишет специально для театра пьесу о судьбе Хармса.

С театром продолжит сотрудничество греческий режиссер Георгий Кутлис, в репертуаре появится пьеса Стоппарда «Герои». Это будет творческая балтийская коллаборация с участием русских, эстонских и латвийских актеров в постановке литовского режиссера.

До своего первого столетия театру остается всего 25 лет, которые коллектив намерен провести интересно, весело и талантливо.