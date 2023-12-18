ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пугачева, Галкин и Вайкуле прилетели в Израиль на юбилей к Макаревичу

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. На этот раз много кто был замечен на юбилее Андрея Макаревича. На днях бессменный вокалист «Машины времени» отметил 70-летие на сцене. Поздравить его собрались многие артисты, которые или покинули Россию, или пообещали больше там не выступать. Впрочем, приехала поздравить Макаревича и латвийская певица Лайма Вайкуле.