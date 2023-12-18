«Я была на интервью, где интервьюер спросил меня: "Эпп, вас недавно видели танцующей на столе в каком-то ночном клубе". Я ответила, что это была не я, но я знаю, что на меня очень похожа одна женщина», - рассказала специалист по сексу и оргазмам Эпп Кярсин в подкасте QLA, пишет Elu24.
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СМОТРИ ⟩ У известного эстонского секс-тренера появился двойник: она выдает себя за меня и фотографируется с фанатами
Недавно секс-тренер Эпп Кярсин была гостьей подкаста QLA, где рассказала, что у нее появился двойник. «Я была на одном интервью, где интервьюер спросил меня: «Эпп, вас недавно видели танцующей на столе в каком-то ночном клубе». Я ответила, что нет, я этого не делала, но я знаю, что есть очень похожая на меня женщина, которая использует мое имя. Когда у нее спрашивают: «Вы Эпп Кярсин?», она отвечает "да"», - призналась она. «А еще она фотографируется с фанатами!»