Виктория Бекхэм призналась, какой факт из своего прошлого она скрывает от дочери

Но несмотря на такие близкие и доверительные отношения есть у звездных родителей и свои секреты, которыми они не спешат делиться с наследницей.

В новом интервью журналу Allure Виктория призналась, что именно она скрывает от дочки. Оказывается, девочка понятия не имеет, что у ее мамы когда-то была искусственная грудь. Экс-перчинка, а ныне успешный дизайнер удалила импланты еще в 2014 году и с тех пор открыто рассказывает об операции - всем, кроме Харпер.

«Думаю, что однажды смогу поделиться с ней своим опытом. Но пока мы еще к этому не пришли», - объяснила Виктория.

Виктория Бекхэм с дочерью. Фото: Laurent VU/Laurent VU/SIPA

Сейчас же заботливая мама хочет привить дочке любовь к себе и научить ее ценить свою естественную красоту. Она привела в пример недавний случай, когда девочка пожаловалась на свою внешность. «Вчера Харпер сказала: "Мамочка, у меня щель между зубами, а еще вот эта родинка". На что я ей ответила: "Щель между зубами приносит удачу". А поскольку Синди Кроуфорд - друг нашей семьи, я добавила: "Синди тоже советовали удалить ее родинку, хотя именно она и делает ей супермоделью"».

Позиция более чем здравая - вот только есть одно но, о котором Виктории поспешили напомнить пользователи Сети.

«Ну конечно, пусть лучше девочка узнает о том, что мама увеличивала грудь, не от нее самой, а из таблоидов», «Как же хорошо, что 12-летние дети не умеют читать…» - иронизируют читатели издания PageSix.