Умер барабанщик легендарной группы AC/DC

«Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», - говорится в сообщении.

Ударнику было 77 лет. О причинах его смерти не сообщается.

Отметим, что Берджесс был участником оригинального состава группы AC/DC, основанной в 1973 году. В группе он продержался год. В 1974 ударник ушел, поскольку он якобы появился пьяным на сцене. Однако он еще выступал в составе AC/DC позже.

Кроме того, Берджесс играл на барабанах в австралийской группе The Masters Apprentices с 1968 по 1972 год.