В одной из групп жителей Тарту мужчина по имени Майдо ищет воров лопаты для уборки снега. «Если вы, "герои", случайно увидите это сами, будьте добры, верните лопату на место. Возможно, это будет лучший рождественский подарок для вашей совести!!!» - пишет он под видео с камеры наблюдения, пишет Elu24.
ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ⟩ Воры унесли лопату для уборки снега: «Верните на место. Это будет лучший рождественский подарок для вашей совести»
«Трудные времена или безнаказанность?» - пишет Майдо из Тарту в социальных сетях. Однажды утром он обнаружил, что его лопату для уборки снега унесли воры. «Мы посмотрели видео с камер наблюдения и...» - сказал он редакции.
Чтобы поймать воров, он опубликовал запись с камеры наблюдения в группе Märgatud Tartus в Facebook.
«У нас просто украли лопату для снега, но, может быть, с вашей помощью мы узнаем, что еще было в этой машине?» - пишет он под видео. «Если вы, "герои", случайно увидите это сами, будьте добры, верните лопату на место. Возможно, это будет лучший рождественский подарок для вашей совести!!!» - добавляет он.
Майдо подтвердил редакции, что подал заявление в полицию. Под роликом, о котором идет речь, многие смеются над тем, действительно все настолько плохо, что люди стали воровать лопаты для уборки снега. «Берут все, что плохо лежит», - пишет один. «Боже мой, какая крыса!!!» - пишет другой.