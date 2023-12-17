ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ⟩ Воры унесли лопату для уборки снега: «Верните на место. Это будет лучший рождественский подарок для вашей совести»

«Трудные времена или безнаказанность?» - пишет Майдо из Тарту в социальных сетях. Однажды утром он обнаружил, что его лопату для уборки снега унесли воры. «Мы посмотрели видео с камер наблюдения и...» - сказал он редакции.

Чтобы поймать воров, он опубликовал запись с камеры наблюдения в группе Märgatud Tartus в Facebook.

«У нас просто украли лопату для снега, но, может быть, с вашей помощью мы узнаем, что еще было в этой машине?» - пишет он под видео. «Если вы, "герои", случайно увидите это сами, будьте добры, верните лопату на место. Возможно, это будет лучший рождественский подарок для вашей совести!!!» - добавляет он.

Майдо подтвердил редакции, что подал заявление в полицию. Под роликом, о котором идет речь, многие смеются над тем, действительно все настолько плохо, что люди стали воровать лопаты для уборки снега. «Берут все, что плохо лежит», - пишет один. «Боже мой, какая крыса!!!» - пишет другой.