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Тест-ДНК раскрыл ужасающую правду о враче, лечащем бесплодие

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Искусственное оплодотворение - единственный способ для многих пар иметь детей. И врач должен быть человеком, которому можно безоговорочно доверять, пишет Naine.

В 1980 году Сара Депоян и ее муж обратились к доктору Мерле Бергеру, врачу по оплодотворению из Бостона. После проведения необходимых тестов и анализов доктор пришел к выводу, что для того, чтобы забеременеть, пациентке придется пройти процедуру искусственного оплодотворения. Это метод оплодотворения, при котором в полость матки женщины вводится сперма партнера или донора.

Как сообщает издание The Guardian, Бергер объяснил, что для этой процедуры сперма берется у анонимного донора, похожего на мужа Депоян. Пара согласилась, и в 1981 году на свет появилась их дочь Кэролин Бестер.

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