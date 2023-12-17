Тест-ДНК раскрыл ужасающую правду о враче, лечащем бесплодие

В 1980 году Сара Депоян и ее муж обратились к доктору Мерле Бергеру, врачу по оплодотворению из Бостона. После проведения необходимых тестов и анализов доктор пришел к выводу, что для того, чтобы забеременеть, пациентке придется пройти процедуру искусственного оплодотворения. Это метод оплодотворения, при котором в полость матки женщины вводится сперма партнера или донора.