На бесплатном рождественском концерте в Таллинне выступит любимый жителями Эстонии певец

Во вторник, 19 декабря, в 18:00 в церкви Пеэтели (Преэзи, 5) состоится Пыхья-Таллиннский рождественский концерт, на котором выступит Уку Сувисте.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, районная управа и в этом году организует традиционный бесплатный концерт. «Ждем всех желающих послушать красивую музыку в преддверии Рождества», - сказала Пихлап.
Двери открываются в 17:30. Вход для всех свободный. Пыхья-Таллиннский рождественский концерт состоится 19 декабря в 18:00 в церкви Пеэтели (Преэзи, 5).