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На бесплатном рождественском концерте в Таллинне выступит любимый жителями Эстонии певец

Limon.ee
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Уку Сувисте на репетиции в Роттердаме
Уку Сувисте на репетиции в Роттердаме Фото: PATRICK VAN EMST/AFP

Во вторник, 19 декабря, в 18:00 в церкви Пеэтели (Преэзи, 5) состоится Пыхья-Таллиннский рождественский концерт, на котором выступит Уку Сувисте.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, районная управа и в этом году организует традиционный бесплатный концерт. «Ждем всех желающих послушать красивую музыку в преддверии Рождества», - сказала Пихлап.

Двери открываются в 17:30. Вход для всех свободный. Пыхья-Таллиннский рождественский концерт состоится 19 декабря в 18:00 в церкви Пеэтели (Преэзи, 5).

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