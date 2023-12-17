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КАК МИЛО ⟩ Жителей Тарту очаровала экзотическая утка, ставшая местной звездой

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Фото: Arvo Meeks

«Звездная утка нашего Тарту со своей невестой», - пишет Кристо Курвиц в своем аккаунте в социальной сети под очаровательным снимком. На фото известная утка-мандаринка университетского городка, которая вероятно улетела с фермы у озера Выртсъярв, пишет Elu24.

С середины декабря жители Тарту приезжают на берег реки Эмайыги, за гостиницей Dorpat, чтобы полюбоваться разноцветной уткой. В Facebook сообщали, что с фермы недалеко от озера Выртсъярв почти год назад пропала утка экзотического происхождения. Никто не знает, как птица попала в Тарту, который находится почти в 50 километрах.

Утка восточноазиатского происхождения гнездится в Тарту.
Утка восточноазиатского происхождения гнездится в Тарту. Фото: Kristo Kurvits
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