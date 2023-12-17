КАК МИЛО ⟩ Жителей Тарту очаровала экзотическая утка, ставшая местной звездой

С середины декабря жители Тарту приезжают на берег реки Эмайыги, за гостиницей Dorpat, чтобы полюбоваться разноцветной уткой. В Facebook сообщали, что с фермы недалеко от озера Выртсъярв почти год назад пропала утка экзотического происхождения. Никто не знает, как птица попала в Тарту, который находится почти в 50 километрах.