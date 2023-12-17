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«Это была первая любовь!» Победитель «Эстония ищет суперзвезду» рассказал, какая эстонская еда ему нравится больше всего

Limon.ee
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Ант Нурхан.
Ант Нурхан. Фото: Enriko Lill

Ант Нурхан, который стал победителем шоу «Эстония ищет суперзвезду» в этом году, на этой неделе посетил радио MyHits. Певец обсудил звездное шоу, а также поговорил об эстонской и турецкой кухне, пишет Elu24.

«Я не знал, что посольство тоже меня поздравило. Все мои почтовые ящики переполнены», - заявил на радио Ант Нурхан, который также получил похвалу от посольства Турции за победу в звездном шоу. «От всего сердца поздравляем Анта Нурхана с победой в шоу Eesti otsib superstaari. Мы очень гордимся вами, вы новый поп-идол Эстонии», - сказано на странице посольства в Facebook.

Естественно, в радиопередаче зашла речь и о турецкой кухне. Вопрос, где в Эстонии можно найти самую лучшую и настоящую турецкую еду, Ант оставил без ответа. Такого просто не существует. «Я больше не ем турецкую еду, так я решил», - сказал он.

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