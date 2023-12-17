СМОТРИ ⟩ Олени, эльфы и снеговик Олаф: сотни людей в костюмах приняли участие в Рождественском забеге в Таллинне

Старт забега состоялся в трамвайном депо Вана-Лыуна (улица Веэренни) в 11:00, а финишировали участники в торговом центре Т1.

«Рождественский забег сочетает в себе занятия спортом на свежем воздухе и развлечения. В отличие от обычных соревнований по спортивному ориентированию, участник должен использовать свое воображение для решения дополнительных задач и поиска контрольных точек, не все из которых могут быть отмечены на карте. Например, в прошлом году участникам приходилось находить бродящих по парку "оленей", то есть организаторов в костюмах», - рассказал Томи-Андре Пийрметс, руководитель проекта городского ориентирования.

Спортсмены выбирали одну из трех трасс разной длины - 14, 9 или 5 километров. Первые финалисты самой популярной 9-километровой трассы прибудут на финиш в торговый центр Т1 примерно в 12:30.

«Поскольку участники в рождественских костюмах получают преимущество и преодолевают меньшую дистанцию, большинство участников одеты в костюмы. В предыдущие годы это были Деды Морозы, подарочные пакеты, рождественские елки или другие креативные решения», - добавил Пийрметс.

По его словам, до начала мероприятия маршруты трасс держатся в секрете. «Я могу приоткрыть завесу тайны, сказав, что участники окажутся под землей, в атриуме торгового центра и на одной из самых высоких точек Таллинна на высоте более 100 метров».

Городское ориентирование - это серия развлекательных мероприятий по спортивному ориентированию, проводимых утром в выходные дни.