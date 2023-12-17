Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна крайне редко что-либо рассказывает о состоянии здоровья тяжелобольной мамы, пишет ТСН.
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья онкобольной актрисы: «Не могу сказать, что все хорошо»
Тем не менее, пользователи засыпают девушку вопросами, как же чувствует себя онкобольная артистка и есть ли какие-нибудь улучшения. В своем Instagram Анна сделала исключение и ответила на один из таких вопросов. Дочь Заворотнюк призналась, что ее мама тяжело болеет и пока нет никаких улучшений. Тем не менее, Анна уверяет, что состояние не ухудшается, а остается стабильным.
«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», - коротко ответила Заворотнюк-младшая.
Отметим, в 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. Долгое время было неизвестно, от чего же страдает актриса. Только в 2020 году обнародовали, что у артистки диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.