ВИДЕО ⟩ На рождественской ярмарке в Таллинне в этом году уже несколько раз делали предложение руки и сердца: одна женщина сказала «нет»

«Каждый год здесь много людей, в выходные дни все переполнено», - говорит Марьен Высуялг , руководитель по работе с партнерами Таллиннской рождественской ярмарки. «Людям нравится ходить на рождественскую ярмарку!»

Высуялг признается, что в этом году несколько раз делали предложение руки и сердца. «Рождественская ярмарка - популярное место для романтических предложений», - говорит Высуялг. Майве Нахксепп, руководитель рождественской ярмарки, говорит, что предложения были самыми разнообразными. «Были большие постановки, нас просили помочь, и было несколько предложений в домике Деда Мороза». На вопрос, откуда может прийти такая идея, Нахксепп ответила, что пары говорят, что это романтическое место.