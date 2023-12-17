«На Рождественской ярмарке уже несколько раз делали предложения, а также было несколько крупных постановок, в которых нас просили помочь», - говорит руководитель рождественской ярмарки Майве Нахксепп, сообщая, что в этом году на Таллиннской рождественской ярмарке было сделано несколько предложений руки и сердца. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ На рождественской ярмарке в Таллинне в этом году уже несколько раз делали предложение руки и сердца: одна женщина сказала «нет»
«Каждый год здесь много людей, в выходные дни все переполнено», - говорит Марьен Высуялг, руководитель по работе с партнерами Таллиннской рождественской ярмарки. «Людям нравится ходить на рождественскую ярмарку!»