Актера Анатолия Белого в России признали «иностранным агентом»

Вместе с ним в реестр министерства были внесены бывший независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов, журналист Андрей Затирко, в прошлом занимавший посты шеф-редактора читинского издания Chita.ru и главреда новосибирского новостного сайта «НГС», а также координатор организации «Гражданский совет» Денис Соколов.

В описаниях к почти всем добавленным в реестр гражданам РФ Минюст отметил, что они - противники войны РФ против Украины.

Белый признан «иноагентом» в том числе за «сбор денег для ВСУ»

Согласно заявлению российского ведомства, Анатолий Белый (в реестр он внесен как Анатолий Вайсман, это настоящая фамилия актера - прим.ред.) выступал против войны РФ в Украине, распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также работал с другими «иноагентами» и иностранными площадками - в том числе «выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины».

Белый, заслуженный артист РФ, покинул страну вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину - в настоящий момент он проживает в Израиле. Весной 2023 года он представил в Европе моноспектакль «Я здесь», затрагивающий тему войны.

Почти идентичными обоснованиями - за исключением сбора денег для ВСУ - Минюст аргументировал внесение в список «иноагентов» Пироговой и Затирко. Хельга Пирогова при этом летом 2022 года покинула Россию ввиду заведенного на нее дела по статье о «фейках» об армии РФ. Официальным поводом стал ее удаленный впоследствии твит о похоронах россиян, добровольно поехавших в Украину для участия в войне на стороне РФ.

Затирко тоже находится не в России - в июне 2022 года он сообщил, что переехал в Литву и планирует работать в СМИ, созданном командой Алексея Навального.