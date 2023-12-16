Сб, 16.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ «Это было очень неожиданно!» Жительница Кохтла-Ярве заметила бродящего по дороге кабана

Limon.ee
Copy
Кабан на дороге.
Кабан на дороге. Фото: Pilt videost

«Учитывая скользкую дорогу, последствия столкновения могли быть серьезными», - говорит Виктория, которая увидела на шоссе кабана. Она также позвонила в экстренную помощь, пишет Elu24.

«Мы проехали мимо него, и первой мыслью было, что нужно позвонить в экстренную помощь», - говорит Виктория, которая так и сделала. «Я каждый день помогаю людям на работе, и в данном случае я не могла не отреагировать. Учитывая то, что дорога скользкая, последствия столкновения могли быть серьезными».

В качестве предупреждения она также разместила видеоролик в Facebook-группе «EZ-дуны!». «Но на этом моя душа не успокоилась, так как было видно много следов. Видимо, он в нескольких местах пытался перейти дорогу», - рассказывает Виктория.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх