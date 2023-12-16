«Учитывая скользкую дорогу, последствия столкновения могли быть серьезными», - говорит Виктория, которая увидела на шоссе кабана. Она также позвонила в экстренную помощь, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Это было очень неожиданно!» Жительница Кохтла-Ярве заметила бродящего по дороге кабана
«Мы проехали мимо него, и первой мыслью было, что нужно позвонить в экстренную помощь», - говорит Виктория, которая так и сделала. «Я каждый день помогаю людям на работе, и в данном случае я не могла не отреагировать. Учитывая то, что дорога скользкая, последствия столкновения могли быть серьезными».