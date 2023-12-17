ГОРОСКОП НА 17 ДЕКАБРЯ ⟩ Дев будут посещать неприятные мысли, а Водолеев ждут препятствия, мешающие продвигаться к цели

Вторая половина этого дня окажется хорошим периодом для выражения своих эмоций и чувств. Это будет неплохим периодом для общения с любимым человеком наедине. На вечер можно также запланировать небольшие поездки и посещение массовых мероприятий - концертов, спортивных состязаний, выступлений известных людей.

Овен

Утро не обещает значительных событий. Наиболее гармоничным и удачным временем оно станет для Овнов, рожденных в середине апреля. После полудня рекомендуется подготовиться к тщательному исполнению обязанностей. Проверьте, в порядке ли инструменты и разнообразные принадлежности, которые вы используете в работе (неважно, будет ли это сложный механизм, или ручка и бумага). Это подходящее время для сбора статистических данных, подготовки отчетов, рапортов о проделанной работе, для сведения разрозненных данных в единую систему, а также для переговоров с подчиненными и начальством.

Телец

Первая половина дня не подходит для напряженной работы. Вы вполне можете ограничиться привычными домашними делами. Если вы рождены в середине мая, то можете принять решение относительно семьи или быта, но предпринимать активных действий в этом направлении не рекомендуется. После полудня вы наконец получите возможность аккуратно, внимательно и тщательно спланировать свое время, не упуская из вида ни обязанности, ни разумные удовольствия. В течение всего дня вы так или иначе будете озабочены судьбой своих детей, либо плодов своего практического творчества.

Близнецы