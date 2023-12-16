ДЕНЬГИ РЕКОЙ ⟩ Глоба назвала трём знакам Зодиака простые правила, чтобы деньги никогда не заканчивались

Первыми Глоба назвала Тельцов, ведь именно им Дракон откроет двери, позволяющие сколотить капитал, которого хватит на долгие годы вперёд. Тельцам особенно повезёт в конце весны, и как раз с этого момента они должны начать упорно работать, чтобы суметь не упустить момент денежной удачи. Астролог отметила, что задобрить денежного Дракона можно благотворительностью.

Следующим счастливчиком оказались Весы, которые смогут взобраться на лидирующие позиции. Однако это может случиться только если кардинально сменить род деятельности. Глоба посоветовала Весам обратить внимание на духовную составляющую жизни, чтобы денежный поток продолжался весь год.

Скорпионов же финансовое благополучие накроет в самом начале 2024 года. Однако, чтобы удержать его, Скорпионам обязательно нужно наладить отношения с близкими и решить старые конфликты.