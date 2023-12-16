Марк Цукерберг строит «сверхсекретный комплекс» с бункером за 100 миллионов долларов на случай конца света

Имение Цукерберга, которое он строит для себя и своей семьи, будет состоять из двух центральных особняков и целого ряда дополнительных построек. Главные здания связаны с туннелем, который ведет в подземное убежище с аварийным люком. Сам комплекс предусматривает 30 спален и 30 ванных комнат, гостевые дома и группу домов на деревьях с веревочными мостами. В подземном бункере будут оборудованы жилое и техническое помещения, а также взрывоустойчивая дверь из бетона и стали. Входы и выходы во всех зданиях комплекса будут оснащены клавиатурными замками и звукоизоляцией, а в библиотеке будет установлена потайная дверь. Кроме того, комплекс оборудован множеством камер видеонаблюдения.