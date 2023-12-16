Основатель соцсети Facebook, американский бизнесмен Марк Цукерберг в рамках секретного проекта строит на Гавайях (остров Кауаи) комплекс Koolau Ranch стоимостью 100 миллионов долларов с огромным подземным бункером и собственными источниками еды и энергии. Об этом 14 декабря сообщается в публикации-расследовании на сайте Wired, сообщает Гордон.
Марк Цукерберг строит «сверхсекретный комплекс» с бункером за 100 миллионов долларов на случай конца света
Представитель Цукерберга в комментарии Wired заявил, что тот потратил 170 миллионов долларов на покупку земли для строительства комплекса.
Журналисты отмечают, что строительство уже частично завершено и является частью подготовки бизнесмена к так называемому концу света. По словам расследователей, комплекс станет одним из самых дорогих проектов индивидуального строительства в современной истории.
Имение Цукерберга, которое он строит для себя и своей семьи, будет состоять из двух центральных особняков и целого ряда дополнительных построек. Главные здания связаны с туннелем, который ведет в подземное убежище с аварийным люком. Сам комплекс предусматривает 30 спален и 30 ванных комнат, гостевые дома и группу домов на деревьях с веревочными мостами. В подземном бункере будут оборудованы жилое и техническое помещения, а также взрывоустойчивая дверь из бетона и стали. Входы и выходы во всех зданиях комплекса будут оснащены клавиатурными замками и звукоизоляцией, а в библиотеке будет установлена потайная дверь. Кроме того, комплекс оборудован множеством камер видеонаблюдения.
Wired сообщает, что на территории комплекса также предусмотрен резервуар для воды с насосной системой и земли для выращивания еды.
Утверждается, что комплекс окружен высокой стеной, а люди, которые задействованы в его строительстве, подписали соглашение о неразглашении подробностей.
Сам Цукерберг пока что никак не комментировал опубликованную информацию.