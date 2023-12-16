ВИДЕО ⟩ В США торнадо унес четырехмесячного ребенка

Мать пострадавшего рассказала, что в момент происшествия ее сын находился в люльке, которая «улетела в небо», когда смерч сорвал крышу с их трейлера. Она сумела спасти своего старшего ребенка, которому исполнился год, а ее сожитель пытался схватить кроватку с их общим младшим сыном, но не смог.

Стены дома не выдержали сильного потока воздуха и обрушились, после чего родители отправились на поиски пропавшего мальчика. Они искали его в течение 10 минут и нашли лежащим на поваленном дереве под проливным дождем.

«Я была уверена, что мы его не найдем. Сейчас он с нами благодаря Божьей милости», - уверена мать ребенка.

Все члены семьи отделались порезами и синяками, однако их дом оказался полностью разрушен, а все вещи были повреждены или утеряны.