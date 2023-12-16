«Весь "статус" и "престиж" - заслуга самого человека», - говорит Катрин Паутс, которая решила выйти из Союза писателей Эстонии после того, как не получила писательскую зарплату. По ее словам, это произошло после рождественского праздника в среду. «Создалось впечатление, что я просила только о финансовой помощи, когда устраивалась на работу, и что творческих амбиций у меня и не было!»
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Знаменитая эстонская писательница призналась, почему покидает Союз писателей: «Никогда еще не было так ясно, что правда в водке»
Некоторое время назад Союза писателей Эстонии объявил пятерых писателей, которые будут получать писательскую зарплату в период с 2024 по 2026 год, но в списке не оказалось популярной писательницы Катрин Паутс. Теперь стало известно, что Паутс подала заявление о выходе из Союза писателей.