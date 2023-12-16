НЕ ПРОПУСТИ ⟩ В самом центре Ласнамяэ: в канун Нового года жителей Таллинна ждет грандиозный фейерверк

Профессионалы в деле

Молодые люди настоящие фанаты своего дела и имеют обширный, многолетний опыт использования разной продукции, поскольку являются профессионалами с международным опытом и лицензированными пиротехническими изделиями в нескольких странах. Антон с Дмитрием два раза ездили в Китай на фабрики по производству фейерверков, где своими глазами увидели весь процесс создания от и до! Им удалось обзавестись друзьями в этой сфере по всему миру и поучаствовать в командной работе на чемпионате фейерверков от Эстонии в Хорватии, где Антон с Дмитрием заняли первое место!

Они признались, что интерес к фейерверкам и салютам с каждым годом только растет. «В этом году люди стали готовиться и покупать фейерверки заранее, а некоторые приходят в магазин по несколько раз в течение декабря, чтобы не тратить всю сумму сразу», - комментирует Антон.

Обычно покупают фейерверки в среднем от 50-100 евро. Бывают, конечно, и истинные фанаты, которые готовы потратить на пиротехнику в разы больше.

Также к положительным новостям можно отнести то, что цены на пиротехнику не изменились, а даже на какие-то товары стали немного дешевле. «Это основной фактор, который влияет на продажи. Наша цель - гарантия того, что фейерверки останутся доступны каждому!» - говорят они.