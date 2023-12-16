А Вы уже слышали про грандиозный фейерверк от Tulepood ilutulestikud в канун Нового года? 28 декабря в 20:00 в Пинна парке состоится традиционный грандиозный фейерверк, который уже седьмой год подряд радует горожан своим размахом.
НЕ ПРОПУСТИ ⟩ В самом центре Ласнамяэ: в канун Нового года жителей Таллинна ждет грандиозный фейерверк
В канун Нового года случится замечательное и зрелищное событие городского масштаба - традиционный большой и бесплатный фейерверк для жителей Таллинна от команды профессиональных и опытных пиротехников из PyroShow OÜ и TulePood.ee ilutulestikud.
Организаторы предупреждают:
Будьте организованными
Стоит обратить особое внимание на безопасность и заботу об окружающих! Так как фейерверк состоится ровно в 20:00, то стоит прийти или приехать заранее, найти парковочное место на прилегающих бесплатных парковках, не нарушая правила, не мешая дорожному движению и не создавая препятствий. Если вы решили прийти с животными, то обязательно следить за ними, и при необходимости держите на руках. Кстати, у Антона и Дмитрия тоже дома домашние любимцы: мини-такса и ротвейлер, и они с щенячьего возраста приучены к городскому шуму автомобилей, скоплению огромного колиечества людей, а также громким звукам и салютам.
Не забываем о безопасности
Очень важным вопросом является соблюдение техники безопасности и правил использования пиротехники. Всегда необходимо придерживаться временных рамок и правил, предусмотренных законом. Помните, где и когда разрешено использовать пиротехнику, а также у кого ее стоит покупать. Антон и Дмитрий настоятельно рекомендуют не покупать фейерверки у непроверенных продавцов из-за границы или на улицах с рук неизвестных лиц, так как техника может оказаться некачественной, поврежденной или просроченной. В таком случае фейерверк может сработать неправильно и кто-то может пострадать...
Профессионалы в деле
Молодые люди настоящие фанаты своего дела и имеют обширный, многолетний опыт использования разной продукции, поскольку являются профессионалами с международным опытом и лицензированными пиротехническими изделиями в нескольких странах. Антон с Дмитрием два раза ездили в Китай на фабрики по производству фейерверков, где своими глазами увидели весь процесс создания от и до! Им удалось обзавестись друзьями в этой сфере по всему миру и поучаствовать в командной работе на чемпионате фейерверков от Эстонии в Хорватии, где Антон с Дмитрием заняли первое место!
Они признались, что интерес к фейерверкам и салютам с каждым годом только растет. «В этом году люди стали готовиться и покупать фейерверки заранее, а некоторые приходят в магазин по несколько раз в течение декабря, чтобы не тратить всю сумму сразу», - комментирует Антон.
Обычно покупают фейерверки в среднем от 50-100 евро. Бывают, конечно, и истинные фанаты, которые готовы потратить на пиротехнику в разы больше.
Также к положительным новостям можно отнести то, что цены на пиротехнику не изменились, а даже на какие-то товары стали немного дешевле. «Это основной фактор, который влияет на продажи. Наша цель - гарантия того, что фейерверки останутся доступны каждому!» - говорят они.