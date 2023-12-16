ЕВРОВИДЕНИЕ-2024 ⟩ Стало известно, какой будет тема и графическое оформление песенного конкурса

Так, тема 68-го песенного конкурса будет звучать как «Огни Евровидения». Об этом сообщили на официальном сайте. Такую концепцию легко понять с помощью видео от организаторов Евровидения-2024. В частности, в ролике удалось объединить северное сияние и гармоничный ритм звука. Также заметно множество цветных градиентов.

«Гордимся тем, что представляем специально разработанную айдентику, гибкую и полезную как на экране, так и вне его. Графика вдохновлена волшебным северным сиянием, красота и таинственность которого трансформировалась в "Огни Евровидения"», - рассказала Кристель Тольсе Виллерс, заместитель исполнительного директора Евровидения-2024 от шведской телерадиокомпании SVT.

Разработчиками художественной концепции стали Йохан Белло и его дизайнерское агентство Uncut. По их словам, они вдохновлялись вертикальными линиями, пронизывающими северное сияние так же, как и звуковые эквалайзеры.

«Наша айдентика - это не просто логотип, а целая история, основой которой является северное сияние, а движущей силой - цветовая палитра бренда Евровидения. Такое сочетание элементов создает динамическую и универсальную палитру, которая открывается для творческого использования разными способами», - отметил Белло.

Напомним, Евровидение-2024 состоится в мае следующего года в шведском городе Мальмё. Участие примут представители 37 стран. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал шоу - 11 мая на стадионе Malmö Arena.