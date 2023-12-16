«Меня обвели вокруг пальца!»: житель Эстонии получил крупную сумму, но даже не догадывался о последствиях

Калью, живущему в Пыхья-Сакалаской волости, понадобились деньги, и он обратился в фирму Ferratum, предлагающую быстрые займы. «Они кажутся очень солидными. Но со мной случилось так, что я взял у них кредит на 2500 евро. Сейчас я уже выплатил 3000 евро, но они требуют еще. Мне придется вернуть вдвое больше», - говорит он, не в силах поверить в это. «Занимаешь 2500 евро, а возвращаешь 5000. Разве это не откровенный грабеж? Я хочу сказать всем, чтобы они не брали быстрые кредиты. Я больше никогда не возьму кредит», - говорит Калью.