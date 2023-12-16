Евгений Кабанов, руководитель по разработке продуктов Bolt, выразил в социальных сетях свое недовольство тем, что ему, как давнему клиенту Telia, внезапно отключили услуги из-за неоплаченного счета. Telia заявила, что понимает разочарование клиента.
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«Telia может идти к черту!» Услуги руководителя по разработке продуктов Bolt были отключены из-за неоплаченного счета (1)
«Telia может идти к черту! После 15 с лишним лет клиентства в Telia, они отключили свои услуги посреди дня из-за неправильного платежа», - гневно пишет Евгений Кабанов в Facebook. «Поскольку я пользуюсь услугами только одной компании, это означает, что у меня не было ни связи, - ни домашнего интернета, ни мобильного, ни сотовой связи. А значит, я не мог зайти в банк, чтобы оплатить счет», - написал он в своем посте.