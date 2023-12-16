ФОТО ⟩ Разведенный 55-летний Хью Джекман закрутил роман с замужней актрисой, которая моложе его на шесть лет

По информации инсайдеров, речь идет о 48-летней актрисе Саттон Фостер, которая кстати замужем. Роман между парочкой уже давно не секрет для тех, кто бывает на кинотусовках.

Стоит отметить, что парочка встречалась на одной сцене в мюзикле «Музыкант». Именно тогда Джекман влюбился в актрису Саттон Фостер, которая известна ролями в фильмах «Инстинкт», «Этим утром в Нью-Йорке», «Элементарно».

Парочка познакомилась еще в 2021 году на Бродвее, там они вместе проработали два года.

Хью Джекман и Саттон Фостер. Фото: Joseph Marzullo/MPI/Capital Pictures/JMAZ/MPI/Capital Pictures

Несмотря на то, что Саттон замужем, Джекмана это не беспокоит. По словам инсайдера, актер ни на шаг не отходит от Саттон.

Сам Джекман пока никак не комментирует слухи о новых отношениях. Естественно Саттон также отмалчивается.

Отметим, что в середине сентября стало известно, что Хью Джекман после 27 лет брака разводится. У бывших супругов двое детей: сын Оскар, которому исполнилось 23 года и дочь Ава, которой только 18 лет.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс. Фото: Stefanos Kyriazis/ZUMAPRESS.com