Жерар Депардье довел актрису до самоубийства: «Я устал слышать ложную информацию о себе»

Как сообщает «База», 7 декабря на французском телевидении вышел фильм о Жераре Депардье и его отношении к женщинам. С 2019 года более 10 женщин обвинили его в насилии, домогательствах и ненадлежащем поведении.

Одной из них была актриса Эммануэль Дебевер - она была одной из первых, кто обвинил Депардье в насилии. Актриса призналась в соцсетях, что актер домогался ее во время съемок польско-французской исторической драмы «Дантон» 1983 года. По словам Дебевер, Депардье был «монстром, который позволял себе многое». Актриса рассказала, что актер «наслаждался уединением с ней в карете и просовывал толстые лапы под юбку» – якобы «для уверенности на съемках».

В день премьеры фильма 60-летняя Дебевер бросилась в Сену. Спасатели вытащили женщину из воды, медики пытались спасти ее, но в больнице она умерла. По данным следствия, за восемь дней до гибели Дебевер ушла из дома и оставила сожителю «тревожную записку», содержание которой не разглашается.

Сексуальные домогательства Депардье

Жерар Депардье попал в центр секс-скандала летом 2018 года. Тогда 14 женщин обвинили актера в насилии. В октябре 2023-го Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro - в нем он опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что «устал слышать ложную информацию о себе».