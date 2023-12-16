ГОРОСКОП НА 16 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецы рискуют испортить отношения с близкими, перед Весами откроются все двери

Овен

День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний, а сосредоточиться на том, что для вас по-настоящему важно. Не поддавайтесь на провокации, отказывайтесь от авантюрных предложений и сотрудничества с людьми, подлинные намерения которых вам неизвестны – вы рискуете многим, даже если не подозреваете об этом. День высокой творческой активности, оригинальных идей и необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере. Вероятны удачные покупки, хотя расходы могут оказаться несколько выше, чем вы ожидали.

Телец

Необходима разборчивость и осторожность в деловых контактах. На встречи, от исхода которых зависит дальнейшее развитие вашей карьеры, лучше не отправляться в одиночестве – вам будет полезна моральная поддержка, а участие в важных переговорах единомышленников придаст уверенности в себе. Не упустите возможность получить важную информацию, научиться чему-то новому. Сохраняя спокойствие и избегая суеты, вы сможете быстро справиться с домашними делами, достичь взаимопонимания с близкими. А вот в сфере романтических отношений уместны оригинальные поступки – именно благодаря им и вы, и ваш любимый человек, будете избавлены от скуки и мелких неприятностей.

Близнецы