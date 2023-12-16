Прислушивайтесь к мнению близких, опыт представителей старшего поколения может оказаться очень полезным, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 16 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецы рискуют испортить отношения с близкими, перед Весами откроются все двери
Овен
День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний, а сосредоточиться на том, что для вас по-настоящему важно. Не поддавайтесь на провокации, отказывайтесь от авантюрных предложений и сотрудничества с людьми, подлинные намерения которых вам неизвестны – вы рискуете многим, даже если не подозреваете об этом. День высокой творческой активности, оригинальных идей и необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере. Вероятны удачные покупки, хотя расходы могут оказаться несколько выше, чем вы ожидали.
Телец
Необходима разборчивость и осторожность в деловых контактах. На встречи, от исхода которых зависит дальнейшее развитие вашей карьеры, лучше не отправляться в одиночестве – вам будет полезна моральная поддержка, а участие в важных переговорах единомышленников придаст уверенности в себе. Не упустите возможность получить важную информацию, научиться чему-то новому. Сохраняя спокойствие и избегая суеты, вы сможете быстро справиться с домашними делами, достичь взаимопонимания с близкими. А вот в сфере романтических отношений уместны оригинальные поступки – именно благодаря им и вы, и ваш любимый человек, будете избавлены от скуки и мелких неприятностей.
Близнецы
Желающих воспользоваться вашей помощью предостаточно, а вот тех, кто готов оказать услугу или принять участие в работе над сложным проектом, гораздо меньше. Не исключено разочарование в людях, которых вы считали достойными деловыми партнерами, нарушение ранее заключенных договоренностей по независящим от вас причинам. Вспомните о планах, которые составляли раньше – сейчас они могут быть удачно реализованы после внесения незначительных изменений. Несмотря на противоречия и сложности, существующие в отношениях с любимым человеком, вы сохраняете оптимизм и проявляете редкую изобретательность в решении проблем. Можно признаваться в своих чувствах, предлагать своему избраннику нечто необычное – ваши идеи будут приняты благосклонно.
Рак
День непрост, и вам придется потрудиться, чтобы избежать недоразумений и не попасть в ловушки, которые недоброжелатели расставили на пути. Деловые партнеры ждут от вас взвешенных предложений и обдуманных поступков, экстравагантные идеи вряд ли вызовут у них интерес. Найдут применение своим способностям творческие натуры, а также те, кто склонен к любым жизненным ситуациям подходить с позиций исследователя. Не пытайтесь скрывать своих чувств: открытость в личных отношениях будет способствовать их укреплению и скорейшему решению проблем. Благодаря помощи друзей и родственников вы быстро найдете ответы на важные вопросы, выберете правильную линию поведения в непростых ситуациях
Лев
День, когда вы можете дать волю своему любопытству: получение новой информации окажется делом не только захватывающим, но и во многих отношениях полезным. При этом хорошо бы не вступать в споры с руководством и деловыми партнерами – развитие событий покажет, что именно ваша точка зрения была верной, и ждать этого счастливого момента осталось совсем недолго. Сегодня у вас наверняка будет немало интересных и увлекательных дел, но время для общения с близкими непременно нужно найти – вас ждут важные известия. Не скупитесь на знаки внимания к любимому человеку: они будут приняты с благодарностью и наилучшим образом отразятся на развитии отношений.
Дева
Благоприятный день с профессиональной точки зрения. Остаются в прошлом разногласия с партнерами, конфликты в трудовом коллективе. Ваш авторитет растет, появляется возможность найти достойных союзников и надежных помощников. Разборчивость в контактах уместна и оправдана; держитесь подальше от сплетников и всех, кто распространяет непроверенную информацию. В личных отношениях важны доверие и искренность. Попытки скрыть от любимого человека что-то важное не увенчаются успехом. Не стоит проявлять излишнее упрямство в беседах со старшими родственниками: своевременное достижение компромисса пойдет на пользу всем.
Весы
Продолжайте работу над ранее начатыми проектами, не бойтесь усложнения задач, решением которых вы занимаетесь. Усилия, приложенные в этот день, не будут напрасными – благодаря им вы добьетесь своей цели или приблизитесь к ней. Немало времени отнимут неинтересные дела, требующие внимания и аккуратности, но поручать их другим никак нельзя, это лишь приведет к дополнительным неприятностям. Не преподнесет сюрпризов личная жизни: в этой сфере жизни ситуация гармонична и стабильна. Те, кто стремится к переменам в данной области, должны проявлять максимальную осторожность – последствия необдуманных поступков будут сказываться в течение долгого времени.
Скорпион
Нежелательно замыкаться в себе, отказываться от новых контактов. Безусловно, вы можете справиться со своими проблемами, но почему бы не облегчить себе жизнь, доверив их решение надежным помощникам и проверенным временем союзникам? Многим пригодиться умение работать в команде, однако лидирующую позицию вы не уступите никому. Не исключены выгодные сделки. В сфере личных отношений преобладают позитивные тенденции, но пока вы в полной мере не осознаете значения происходящих перемен. Наберитесь терпения – ситуация развивается в удачном для вас русле, позволяя сохранять и укреплять важные отношения. Старые друзья не дадут упасть духом тем, кто оказался в непростой ситуации.
Стрелец
Придется приложить некоторые усилия, чтобы избавиться от дел и связей, которые мешают вашему духовному развитию и профессиональному росту. Важна разборчивость в деловых отношениях, не стоит спешить с принятием решений о сотрудничестве и заключением сделок. В погоне за легкими деньгами вы рискуете ввязаться в сомнительную затею, что будет на руку вашим недоброжелателям. Близкие нуждаются в ваших советах и подсказках, и любимый человек не является исключением. Однако нужно проявлять максимум тактичности и корректности, избегать высказываний, которые могут показаться обидными: мелкие разногласия могут вырасти в серьезные проблемы. Полезным будет общение со старшими родственниками.
Козерог
В профессиональной сфере складывается довольно напряженная ситуация, вам придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов и недоразумений. Вероятны трудности в отношениях с деловыми партнерами, возможно нарушение ранее достигнутых договоренностей. Будьте осторожны при заключении любых сделок, чрезмерная доверчивость ни к чему хорошему не приведет. В личной жизни тоже не все идет гладко, но сейчас у вас есть возможность правильно оценить создавшееся положение и решить, что делать дальше. Доверяйте здравому смыслу и логике – интуиция может подвести. Выбирайте спокойный отдых, занятия, не требующие физических усилий.
Водолей
Время укрепления профессиональных отношений, заключения сделок, появления новых деловых партнеров. Это удачный день для всех, чья работа связана с общением; вы все время будете на виду, легко привлечете внимание людей, с которыми приятно и интересно сотрудничать. Вы быстро принимаете правильные решения и не теряете времени зря, когда дело доходит до их воплощения в жизнь. В этот день можно наладить отношения с любимым человеком, помириться после ссоры, признаться в своих чувствах. Ваша способность привлекать к себе людей проявляется очень ярко, что способствует новым знакомствам, зарождению романтических и дружеских привязанностей.
Рыбы
День исправления старых ошибок, завершения дел, которые долгое время откладывались, и решения серьезных проблем. Достичь успеха не всегда легко, но на вашем пути не возникнет непреодолимых препятствий. Относитесь к любому делу творчески – это поможет не только избежать скуки, но и одержать победу над недоброжелателями, чьи планы коварны, а намерения неясны. Именно вам сегодня предстоит стать инициатором поездок и развлечений, автором идей, для воплощения которых объединятся ваши родственники и друзья. Прекрасный день для учебы и исследовательской деятельности, а также работы со сложными приборами и современной техникой.