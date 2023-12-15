LIMON LIVE ⟩ Жительница Эстонии подала заявку в книгу рекордов Гиннесса: «Я одна сделала работу 23 человек!»

Татьяна Тейвас долгое время жила в Швеции, а теперь вернулась в родную Эстонию с четкой установкой творить и делать нашу с вами жизнь намного ярче и интереснее.

9 декабря в Центре русской культуры Татьяна показала публике свой авторский моноспекталь Humanomania: на сцене была только она сама, два рояля, инсталляция и куст. И ни одна живая душа не помогла Татьяне воплотить это интересный проект в жизнь. Девиз нашей героини - «Я сама!». Впрочем, такой стиль работы и стал поводом подать заявку на установление рекорда в книгу Гиннесса.

«В моей жизни есть много различных ролей, и выполняю я их профессионально. По каждой из ролей у меня есть портфолио, то есть это не просто номинальные названия, а это действительно то, что я делаю в жизни по-настоящему, - говорит Татьяна. – И да, я подала заявку на установление рекорда для Книги Гиннесса. Номинация звучит так: самое большое количество функций, которые выполнил один человек в рамках одного перформанса».

Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Татьяна признается, что, может быть, она бы и делегировала часть своих обязанностей профессионалам, но пока, увы, такой возможности нет, поэтому приходится работать без отпусков и выходных. Впрочем, она не жалуется и идет по жизни с широкой улыбкой.