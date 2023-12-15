Гостьей пятничного выпуска онлайн-шоу Limon LIVE стала удивительная женщина. Кто же такая Татьяна Тейвас – поэт, художник, музыкант, писатель, актриса и режиссер? Впрочем, список профессий можно продолжать долго, поэтому лучше смотрите видео!
LIMON LIVE ⟩ Жительница Эстонии подала заявку в книгу рекордов Гиннесса: «Я одна сделала работу 23 человек!»
Татьяна Тейвас долгое время жила в Швеции, а теперь вернулась в родную Эстонию с четкой установкой творить и делать нашу с вами жизнь намного ярче и интереснее.
9 декабря в Центре русской культуры Татьяна показала публике свой авторский моноспекталь Humanomania: на сцене была только она сама, два рояля, инсталляция и куст. И ни одна живая душа не помогла Татьяне воплотить это интересный проект в жизнь. Девиз нашей героини - «Я сама!». Впрочем, такой стиль работы и стал поводом подать заявку на установление рекорда в книгу Гиннесса.
«В моей жизни есть много различных ролей, и выполняю я их профессионально. По каждой из ролей у меня есть портфолио, то есть это не просто номинальные названия, а это действительно то, что я делаю в жизни по-настоящему, - говорит Татьяна. – И да, я подала заявку на установление рекорда для Книги Гиннесса. Номинация звучит так: самое большое количество функций, которые выполнил один человек в рамках одного перформанса».
Татьяна признается, что, может быть, она бы и делегировала часть своих обязанностей профессионалам, но пока, увы, такой возможности нет, поэтому приходится работать без отпусков и выходных. Впрочем, она не жалуется и идет по жизни с широкой улыбкой.
«Я занимаюсь любимым делом, поэтому я не отдыхаю никогда, мне скорее не хватает времени в сутках. Это длится уже очень много лет, и я хотела бы как-то договориться со временем, чтобы успевать делать еще больше. Увы, не разделяю время отдыха и работы - вот это огорчает меня больше всего», - говорит Татьяна Тейвас.
В студию Limon LIVE Татьяна принесла свой сборник стихов «Три шага от женщины к женщине». Книга, по заверению автора, крадет читателя у суеты и погружает в атмосферу эротики и предельной женской чувственности. Совсем скоро увидит свет новая книга Татьяны, роман «Если мама космонавт». Там речь пойдет о паутине несвобод, в которых рождается и живет человек. Выход романа «Если мама космонавт» приурочен к 175-летию утверждения прав женщины на свободный выбор форматов собственной жизни. В легкой форме повествования автор поднимет тему детских травм и модную ныне привычку все свои взрослые неудачи оправдывать обидой на мать.
«Надо понимать, что для тебя важнее, и действовать соответственно своим собственным приоритетам. А если они таковы, что женщина хочет успеть реализоваться и как мать, и в какой-то профессиональной или творческой сфере, она имеет на это полное право, никто никому ничего не должен», - считает Татьяна Тейвас. К слову, она сама в этом вопросе далеко не теоретик, а практик: она уже вырастила сына, с которым они теперь живут раздельно, но имеют очень теплые и доверительные отношения.
«Я, может быть, скажу для кого-то страшную вещь: женщина имеет право делать выбор, даже если он наносит какой-то ущерб детям. «Я не говорю о каких-то страшных вещах», — объясняет свою точку зрения Татьяна. - Где та грань? Может ли женщина все время быть на работе, если ребенок от этого страдает? Потом он выходит во взрослую жизнь и говорит: мама меня не любила, она меня бросила. Нет, она тебя не бросала, она тебя очень любила, просто она делала свое дело».
Во время записи передачи Татьяна еще не получила ответ от книги Гиннесса: ее заявка рассматривается. Ответ должен прийти со дня на день, а пока смотрите яркий выпуск пятничного Limon LIVE с, возможно, будущей рекордсменкой.