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LIMON LIVE ⟩ Жительница Эстонии подала заявку в книгу рекордов Гиннесса: «Я одна сделала работу 23 человек!»

Светлана Карабут
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Гостьей пятничного выпуска онлайн-шоу Limon LIVE стала удивительная женщина. Кто же такая Татьяна Тейвас – поэт, художник, музыкант, писатель, актриса и режиссер? Впрочем, список профессий можно продолжать долго, поэтому лучше смотрите видео!

Татьяна Тейвас долгое время жила в Швеции, а теперь вернулась в родную Эстонию с четкой установкой творить и делать нашу с вами жизнь намного ярче и интереснее.

9 декабря в Центре русской культуры Татьяна показала публике свой авторский моноспекталь Humanomania: на сцене была только она сама, два рояля, инсталляция и куст. И ни одна живая душа не помогла Татьяне воплотить это интересный проект в жизнь. Девиз нашей героини - «Я сама!». Впрочем, такой стиль работы и стал поводом подать заявку на установление рекорда в книгу Гиннесса.

«В моей жизни есть много различных ролей, и выполняю я их профессионально. По каждой из ролей у меня есть портфолио, то есть это не просто номинальные названия, а это действительно то, что я делаю в жизни по-настоящему, - говорит Татьяна. – И да, я подала заявку на установление рекорда для Книги Гиннесса. Номинация звучит так: самое большое количество функций, которые выполнил один человек в рамках одного перформанса».

Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE.
Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Татьяна признается, что, может быть, она бы и делегировала часть своих обязанностей профессионалам, но пока, увы, такой возможности нет, поэтому приходится работать без отпусков и выходных. Впрочем, она не жалуется и идет по жизни с широкой улыбкой.

«Я занимаюсь любимым делом, поэтому я не отдыхаю никогда, мне скорее не хватает времени в сутках. Это длится уже очень много лет, и я хотела бы как-то договориться со временем, чтобы успевать делать еще больше. Увы, не разделяю время отдыха и работы - вот это огорчает меня больше всего», - говорит Татьяна Тейвас.

Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE.
Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

В студию Limon LIVE Татьяна принесла свой сборник стихов «Три шага от женщины к женщине». Книга, по заверению автора, крадет читателя у суеты и погружает в атмосферу эротики и предельной женской чувственности. Совсем скоро увидит свет новая книга Татьяны, роман «Если мама космонавт». Там речь пойдет о паутине несвобод, в которых рождается и живет человек. Выход романа «Если мама космонавт» приурочен к 175-летию утверждения прав женщины на свободный выбор форматов собственной жизни. В легкой форме повествования автор поднимет тему детских травм и модную ныне привычку все свои взрослые неудачи оправдывать обидой на мать.

Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE.
Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Надо понимать, что для тебя важнее, и действовать соответственно своим собственным приоритетам. А если они таковы, что женщина хочет успеть реализоваться и как мать, и в какой-то профессиональной или творческой сфере, она имеет на это полное право, никто никому ничего не должен», - считает Татьяна Тейвас. К слову, она сама в этом вопросе далеко не теоретик, а практик: она уже вырастила сына, с которым они теперь живут раздельно, но имеют очень теплые и доверительные отношения.

«Я, может быть, скажу для кого-то страшную вещь: женщина имеет право делать выбор, даже если он наносит какой-то ущерб детям. «Я не говорю о каких-то страшных вещах», — объясняет свою точку зрения Татьяна. - Где та грань? Может ли женщина все время быть на работе, если ребенок от этого страдает? Потом он выходит во взрослую жизнь и говорит: мама меня не любила, она меня бросила. Нет, она тебя не бросала, она тебя очень любила, просто она делала свое дело».

Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE.
Татьяна Тейвас в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Во время записи передачи Татьяна еще не получила ответ от книги Гиннесса: ее заявка рассматривается. Ответ должен прийти со дня на день, а пока смотрите яркий выпуск пятничного Limon LIVE с, возможно, будущей рекордсменкой.

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