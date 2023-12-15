Раздосадованная мать на концерте группы «Ведьма и Осел» в Таллинне: спасибо, что испортили моей дочке сюрприз

Ребята собрались во времена коронавируса, чтобы поиграть в свое удовольствие и уже через несколько месяцев отыграли свой первый концерт. С тех пор прошло два года, а фестиваль «Будь как дома, путник», организованный Ведьмой, где группа является постоянным хедлайнером, вырос с 50 до 1000 путников всего за восемь концертов!

И вот Ведьма решила собрать маленький, душевный концерт только для своих и пригласила друзей-музыкантов помочь ей исполнить более 20 хитов группы «Король и Шут». Публика горячо встречала всех гостей: Дениса Григоренко из группы Narasanti, Алексея Дмитриева из группы Cube-A, Василия Зарецкого из группы Cosmo и Дмитрия Зеленко из группы Грехъ.

Группа так же исполнила три своих хита и презентовала новую песню «Кукла нового хозяина», отбарабанить которую им помог барабанщик множества эстонских групп Кулдар Пеэдо. Фанаты обещали выучить новую песню уже к следующему концерту «Будь как дома, путник!», который состоится в клубе Helitehas 17 февраля. Ведьма заверила всех гостей, что на следующем концерте также будет обновлен репертуар, ведь ей важно, чтобы те, кто не пропускают ни одного концерта группы, продолжали с интересом и удовольствием посещать все дальнейшие мероприятия.

«Этот парнишка специально приехал на ваш концерт из Финляндии!» - рассказывает папа 10-летнего мальчишки. По словам Натальи, ассистента Ведьмы, таких историй очень много на каждом концерте с участием группы: фанаты приезжают не только со всей Эстонии, но и из разных стран

«А сегодня я стала участницей одного конфуза, - рассказывает Наталья о прошедшем в субботу концерте. - Встречая очередных гостей, маму и дочку лет 8, надевала браслет девочке на руку и спросила, пришла ли она тоже послушать песни группы "Король и Шут"? Девочка на глазах стала меняться в лице, а мама сказала, "Спасибо, что испортили сюрприз!"»

«Оказалось, что этот концерт был сюрпризом для малышки, ведь она - огромный фанат этой музыки. Вот такой ужасный спойлер получился. Но впечатления от концерта испорчены не были. Так что я спокойна», - говорит Наталья.

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