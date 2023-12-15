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РЕШЕТКА ВМЕСТО КОЛЕЦ ⟩ Эстонской жене финского хоккеиста грозит тюремный срок в США

Limon.ee
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Хелена Койву.
Хелена Койву. Фото: Jules La

Развод бывшей звезды финского хоккея Микко Койву и его эстонской жены Хелены Койву принимает все новые и новые обороты. Теперь стало известно, что эстонке грозит тюремное заключение в США, если она не откажется от недвижимости в Турку, принадлежащей им с Микко, пишет Elu24.

Издание Seiska пишет, что окружной суд штата Миннесота постановил, что Хелене грозит 14-дневный тюремный срок, если она не подпишет документы об отказе от совместного владения недвижимостью в Турку. На подписание документа женщине было дано семь дней.

По словам эстонки, ее заставляют подписать бумаги, в которых она соглашается передать Микко 100-процентное право собственности на дом в Турку (Финляндия).

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