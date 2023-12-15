РЕШЕТКА ВМЕСТО КОЛЕЦ ⟩ Эстонской жене финского хоккеиста грозит тюремный срок в США

Развод бывшей звезды финского хоккея Микко Койву и его эстонской жены Хелены Койву принимает все новые и новые обороты. Теперь стало известно, что эстонке грозит тюремное заключение в США, если она не откажется от недвижимости в Турку, принадлежащей им с Микко, пишет Elu24.