Харьюский уездный суд признал Евгения, жителя Таллинна, виновным в сексуальном домогательстве ребенка и изготовлении детской порнографии, но решил оставить заключение условным.
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ГУЛЯЕТ НА СВОБОДЕ ⟩ Суд освободил таллиннца, соблазнившего несовершеннолетнего и изготавливавшего детскую порнографию
Харьюский уездный суд признал Евгения, 33-летнего жителя Таллинна, виновным в сексуальном домогательстве ребенка, в том, что предлагал несовершеннолетнему алкоголь, а также в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетнего и изготовлении детской порнографии.