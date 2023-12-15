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ГУЛЯЕТ НА СВОБОДЕ ⟩ Суд освободил таллиннца, соблазнившего несовершеннолетнего и изготавливавшего детскую порнографию

Limon.ee
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Евгений, осужден за сексуальные преступления.
Евгений, осужден за сексуальные преступления. Фото: Elu24

Харьюский уездный суд признал Евгения, жителя Таллинна, виновным в сексуальном домогательстве ребенка и изготовлении детской порнографии, но решил оставить заключение условным.

Харьюский уездный суд признал Евгения, 33-летнего жителя Таллинна, виновным в сексуальном домогательстве ребенка, в том, что предлагал несовершеннолетнему алкоголь, а также в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетнего и изготовлении детской порнографии.

Ранее не судимый мужчина был приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. Срок был сокращен на треть, в результате чего срок наказания составил два года и восемь месяцев тюремного заключения.

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