ГУЛЯЕТ НА СВОБОДЕ ⟩ Суд освободил таллиннца, соблазнившего несовершеннолетнего и изготавливавшего детскую порнографию

Харьюский уездный суд признал Евгения, 33-летнего жителя Таллинна, виновным в сексуальном домогательстве ребенка, в том, что предлагал несовершеннолетнему алкоголь, а также в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетнего и изготовлении детской порнографии.

Ранее не судимый мужчина был приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. Срок был сокращен на треть, в результате чего срок наказания составил два года и восемь месяцев тюремного заключения.