20 000 ЕВРО ⟩ Укравшие телефоны из Viru keskus скрылись из Эстонии, товар до сих пор не найден

22 октября из магазина iDeal в центре Таллинна были украдены мобильные телефоны. Ущерб составил 20 000 евро. Полиция подтвердила, что украденные мобильные телефоны до сих пор не найдены, пишет Elu24.
В конце октября мы писали, что из магазина iDeal в торговом центре Viru в центре Таллинна были украдены мобильные телефоны на сумму 20 000 евро.
Человек, находившийся в торговом центре в момент инцидента, сообщил редакции, что магазин был немедленно закрыт. «Мы также видели, когда приехала полиция. Они сразу сказали закрыть магазин, но персонал сначала не хотел этого делать. Потом один из полицейских сказал, что магазин необходимо закрыть, и персоналу пришлось опустить решетки и погасить свет», - сказал он. «После этого они ходили туда-сюда с чемоданами, нельзя было смотреть, что они делают. Я думаю, они шли по следу».
Было начато уголовное расследование.
В четверг утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что виновные в краже были идентифицированы как иностранные граждане, которые уже покинули Эстонию. Однако мобильные телефоны, украденные 22 октября, до сих пор не найдены.