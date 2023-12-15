20 000 ЕВРО ⟩ Укравшие телефоны из Viru keskus скрылись из Эстонии, товар до сих пор не найден

Человек, находившийся в торговом центре в момент инцидента, сообщил редакции, что магазин был немедленно закрыт. «Мы также видели, когда приехала полиция. Они сразу сказали закрыть магазин, но персонал сначала не хотел этого делать. Потом один из полицейских сказал, что магазин необходимо закрыть, и персоналу пришлось опустить решетки и погасить свет», - сказал он. «После этого они ходили туда-сюда с чемоданами, нельзя было смотреть, что они делают. Я думаю, они шли по следу».