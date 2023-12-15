А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ В Таллинне и за его пределами появились десятки секретных баров

При чрезмерных запретах и повышении налогов происходит то, что обычно - действие перемещается в подполье. Так происходит в основном в Таллинне, но также и в других крупных городах появились секретные бары, пишет Nelli Teataja.
Запрет на продажу алкоголя в ночное время, а также комендантский час из-за коронавируса стали отличным подспорьем для появления секретных баров. Третьей причиной стали деньги. Меэлис Вили, руководитель культурного клуба Hall, подтвердил изданию Ärileht, что люди все чаще предпочитают подпольные заведения. «Октябрь был абсолютно сумасшедшим, какое бы мероприятие ты ни проводил, людей было на 40% меньше, и это при том, что мы даже не поднимали цены на билеты. У людей просто нет денег, чтобы выйти куда-то», - резюмирует он ситуацию.
Легендарный бар Sveta, объявивший о своем закрытии, закроется по тем же причинам. «Кризис COVID-19, энергетический и экономический кризисы, ограничения и законы, война, джентрификация. Повышение цен абсолютно на все. Туризм находится на самом низком уровне с 2010 года», - говорит Люк Теэтсов-Фолкнер, один из основателей бара Sveta. Несомненно, многие клиенты Sveta также перешли или переходят в секретные бары.
Элитные бары в подвалах Старого города
Существует три основных типа секретных баров. Во-первых, самые эксклюзивные и роскошные, расположенные в подвалах домов в Старом городе Таллинна. В таких подвалах высокие потолки и красивые своды, что придает им особую атмосферу. Во многих случаях они уже использовались каким-либо учреждением, поэтому не нужно беспокоиться об отоплении, воде и туалетах. Необходимо только установить барную стойку, поставить сиденья для клиентов, и можно начинать бизнес. «В самых крутых секретных барах Старого города по выходным даже выступают диджеи или артисты», - говорит Анто (36), который в курсе всех ночных событий столицы. Толстые каменные стены отлично заглушают звуки, так что люди, спящие этажом выше, ничего не слышат и не видят. Перед баром тоже не курят, потому что никто не запрещает курить внутри - здесь нет никаких правил! Еда - это, как правило, холодные закуски, орешки, вяленое мясо и тому подобное.
Рейвы в помещениях здании посреди полей!
Второй тип - это гараж-бары. Нет, не гаражи, где мужчины с пивными животами прячутся от женщин, чтобы «починить их машины» (хотя и таких тоже хватает). Гаражи - это производственные помещения в центре города или рядом с ним, площадью в несколько сотен квадратных метров. В центре Таллинна есть удивительное количество «промышленных зон», где выстроились всевозможные мастерские и склады. Но когда рабочий день заканчивается и мужчины и женщины расходятся по домам, в одном из таких мест начинается веселье. За большими ржавыми дверями скрывается целый мир волшебства - множество удобных сидений, многоэтажный зал с различными киосками, несколько барных зон и место, где можно отдохнуть. В некоторых таких барах днем кипит работа, поэтому в углу бара можно увидеть полутюнингованную машину или мотоцикл, что само по себе является элементом дизайна.
Такие бары работают и в сельской местности. Некоторые фермеры загоняют свои машины в угол больших фермерских зданий времен колхозов и даже устраивают настоящие рейв-вечеринки!
Самые закрытые секретные бары
Третья категория - квартиры. Опять же, название условное, так как «квартиры» - это, как правило, построенное офисное помещение, которое, в свою очередь, находится в каком-нибудь офисном здании, где активная деятельность не мешает соседям. Зайдя в этот уютный бар, вы словно попадаете на большую квартирную вечеринку - диваны, гостиные, уютная и более интимная атмосфера, чем в первых вариантах. Напитки можно купить у минималистичной стойки, а музыка звучит довольно тихо. По крайней мере один такой бар, относящийся к категории довольно роскошных, расположен в небоскребе района Маакри. В секретный бар квартиры сложнее всего попасть или стать его участником.
Как вообще попасть в секретные бары? Во многом секретные бары имитируют клубную деятельность, то есть в эту тайну посвящена определенная группа людей и их знакомые. Передаваемая информация - это номер телефона и адрес. Теперь, когда новый клиент хочет попасть в эту дверь (или ворота), он должен позвонить и, вероятно, ответить на контрольные вопросы. Например: «Кто дал вам номер?». Если все в порядке, замки открываются изнутри и вход в тайный мир открыт! Если поведение будет вежливым и вечер (или ночь) пройдет в секретном баре более-менее беспечно, то в следующий раз войти будет легче.
«Атмосфера секретного бара всегда запретная и эксклюзивная. Немного нервозности добавляет вечеру хорошего настроения», - хвалит Анто.
На самом деле, конечно, секретные бары не контролируются и могут быть опасны по многим причинам: алкоголь и продукты питания неизвестного происхождения, негарантированная безопасность и выход в случае пожара или другого происшествия - это лишь некоторые из признаков опасности, которые могут стать пищей для размышлений потенциального посетителя. Однако их существование совершенно очевидно является результатом чрезмерного политического запрета.
Ограничения, которые могут способствовать созданию секретных баров
Постановлением Таллиннской городской думы № 14 от 17.09.2020 «Ограничения потребления алкогольных напитков на месте при розничной торговле» предусмотрены следующие сроки:
Розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте запрещается:
1) в ночь перед рабочим днем с 02:00 до 06:00;
2) в ночь на субботу и воскресенье с 03:00 до 07:00;
Розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте в игорных заведениях и ночных клубах запрещается:
1) в ночь перед рабочим днем с 03:00 до 06:00;
2) в ночь на субботу и воскресенье с 04:00 до 07:00;
ограничения не применяются:
1) в месте продажи, расположенном в вестибюле предприятия размещения, и при выдаче алкогольного напитка лицу, проживающему в месте размещения, посредством обслуживания номеров или из мини-бара номера;
2) в торговой точке, расположенной в зоне, отведенной только для пассажиров, в здании международного аэропорта или порта;
3) в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.