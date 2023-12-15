А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ В Таллинне и за его пределами появились десятки секретных баров

Запрет на продажу алкоголя в ночное время, а также комендантский час из-за коронавируса стали отличным подспорьем для появления секретных баров. Третьей причиной стали деньги. Меэлис Вили, руководитель культурного клуба Hall, подтвердил изданию Ärileht, что люди все чаще предпочитают подпольные заведения. «Октябрь был абсолютно сумасшедшим, какое бы мероприятие ты ни проводил, людей было на 40% меньше, и это при том, что мы даже не поднимали цены на билеты. У людей просто нет денег, чтобы выйти куда-то», - резюмирует он ситуацию.

Легендарный бар Sveta, объявивший о своем закрытии, закроется по тем же причинам. «Кризис COVID-19, энергетический и экономический кризисы, ограничения и законы, война, джентрификация. Повышение цен абсолютно на все. Туризм находится на самом низком уровне с 2010 года», - говорит Люк Теэтсов-Фолкнер, один из основателей бара Sveta. Несомненно, многие клиенты Sveta также перешли или переходят в секретные бары.

Элитные бары в подвалах Старого города