Могут смело покупать лотерейные билеты: Глоба назвала три знака-везунчика

Близнецы. Безоговорочное первенство среди везунчиков декабря. Они достигнут всех целей и закроют дела до конца года. Заветные мечты будут достигнуты, а личная жизнь наполнится счастьем. Представители знака могут встретить свою вторую половинку. А некоторым из Близнецов удастся серьезно разбогатеть.

Рак. Оставшийся декабрь пройдет как никогда лучше. Финансы будут литься рекой, а фортуна не оставит ни на день. Рак - это тот знак, представители которого могут смело закупаться лотерейными билетами. Из ожидает денежный бум. На работе Раки могут надеяться на прибавку к зарплате или крупную премию.

Скорпион. Фортуна не бьет вслепую, топ самых везучих декабря закрывают Скорпионы. Они хорошо поработали в начале месяца, чтобы сорвать денежный куш. Собирать плоды они смогут, если приложат максимум усилий для достижения цели, а звезды несомненно помогут.