ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ «Я устал»: 30-летний певец умер от сердечного приступа во время своего выступления

А незадолго до трагедии Педро пошутил на сцене. Так получилось, что его слова оказались в какой-то степени пророческими. «Я устал, я устал… Вот почему я хочу славы? Я устал», - говорил он.

У Энрике остались супруга и дочь, которая появилась на свет всего пару месяцев назад. Многочисленные поклонники исполнителя выражают соболезнования его близким и желают сил пережить потерю.

«Один из самых красивых голосов. Это так грустно!»; «Педро, прощай, мы будем помнить тебя!»; «Боже, как быстро, как нелепо…»; «Не могу поверить в эту новость. Сил жене пережить страшное горе»; «Такой молодой. Очень жаль!»; «Просто нет слов. Пусть Бог утешит семью и друзей Педро. Пусть Бог всегда будет с его женой и ребенком»; «Я восхищалась его семьей. О Боже, за что им такое испытание?!» - сокрушается публика.

К слову, Педро Энрике не только успешно строил карьеру артиста, но и был примерным семьянином. Он души не чаял в избраннице и долгожданной наследнице, о чем часто делился в социальной сети.

«Она - доказательство заботы и любви Бога ко мне. Добродетельная женщина, наполненная Святым Духом, костяк нашего дома. О, как я счастлив! Прошло 10 лет, а мы как будто вчера встретились. Кто знал, что мы переживем все плохое, что Господь сделает нас сильнее. Какой дар делить с ней жизнь, даже когда обстоятельства не очень благоприятны. Какой дар расти в присутствии Бога и набираться опыта вместе. С днем рождения, моя любимая. Я не могу представить жизнь без тебя рядом. Я люблю тебя больше, чем могу сказать», - такие нежные слова Педро посвящал жене.