Пока одних засыпает снегом, другие грустят из-за сорванного лыжного сезона

Как пишет The Independent, на днях в Испании, которая этим летом пострадала от нескольких волн экстремальной жары, была зафиксирована самая высокая температура в декабре за всю историю наблюдений - 30°C. Так, в течение трех дней до вторника, 12 декабря, температура достигала 29,9°C в Малаге и 27°C в Валенсии.

Метеорологи предупреждают, что эта тенденция, скорее всего, будет наблюдаться и в будущем - как результат глобального потепления.

Метеорологи предупреждают, что эта тенденция, скорее всего, будет наблюдаться и в будущем – как результат глобального потепления.

При этом аномально теплая погода серьезно подпортила горнолыжный сезон в Испании: горы, обычно покрытые метровым слоем снега, остаются зелеными, поскольку в некоторых районах температурные рекорды были побиты почти на 5°C.

Представитель национального метеорологического агентства Aemet Рубен дель Кампо предупредил, что жара в сочетании с прогнозами о скудных дождях до конца февраля пророчит «не очень хороший» сезон для зимних видов спорта, зависящий от обильного снега, который после таяния также является важнейшим водным ресурсом для весенних и летних месяцев.

И хотя синоптики прогнозируют, что аномальное тепло отступит во второй половине недели, когда температура снизится до более нормальных значений для декабря, момент для успешного старта горнолыжного сезона уже упущен – снега попросту нет.