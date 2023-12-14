ВИДЕО ⟩ «Чувствую себя всего на тридцать!»: 75-летняя жительница Таллинна осваивает танец живота

Танец живота помогает пенсионерке не только поддерживать хорошую форму, но и сохранять моральный тонус. Свой 75-й день рождения минувшей осенью Анне Ныммик отметила в студии, ее поздравляли всем танцевальным классом. Задорная и жизнерадостная танцовщица в возрасте - всеобщая любимица и изюминка коллектива.

Если бы еще два года назад Анне сказали, что она будет учиться крутить бедрами восьмерки под восточные мотивы, она бы лишь рассмеялась в ответ. Но, как это часто бывает в нашей жизни, все решил случай. На мастер-классе актера Русского театра Александра Ивашкевича, который проходил в Таллинне в 2021 году, Анне выиграла главный приз – фотосессию, серию процедур в салоне красоты и абонемент на уроки восточных танцев, которые проводит в Таллинне Оксана Эрради.

«Судьба решила за меня, – с улыбкой рассказывает Анне. – Если на косметические процедуры я согласилась сразу, а наша фотосессия с Ивашкевичем несколько раз откладывалась из-за пандемии, то к Оксане я шла год. Никак не могла собраться с духом. Ну как я среди девочек, что я буду с ними делать? Буду им только мешать... А потом как-то собралась и решилась, уже второй год хожу».