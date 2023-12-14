ВИДЕО ⟩ «Чувствую себя всего на тридцать!»: 75-летняя жительница Таллинна осваивает танец живота

«Девочки, работаем бедрами, рисуем восьмерку, как будто карандашиком по бумаге ведем», - говорит тренер по восточным танцам своим ученицам. Прилежнее всех выполняет задание 75-летняя Анне. Танцем живота она занимается второй год. Смотрите ВИДЕО!
Танец живота помогает пенсионерке не только поддерживать хорошую форму, но и сохранять моральный тонус. Свой 75-й день рождения минувшей осенью Анне Ныммик отметила в студии, ее поздравляли всем танцевальным классом. Задорная и жизнерадостная танцовщица в возрасте - всеобщая любимица и изюминка коллектива.
Если бы еще два года назад Анне сказали, что она будет учиться крутить бедрами восьмерки под восточные мотивы, она бы лишь рассмеялась в ответ. Но, как это часто бывает в нашей жизни, все решил случай. На мастер-классе актера Русского театра Александра Ивашкевича, который проходил в Таллинне в 2021 году, Анне выиграла главный приз – фотосессию, серию процедур в салоне красоты и абонемент на уроки восточных танцев, которые проводит в Таллинне Оксана Эрради.
«Судьба решила за меня, – с улыбкой рассказывает Анне. – Если на косметические процедуры я согласилась сразу, а наша фотосессия с Ивашкевичем несколько раз откладывалась из-за пандемии, то к Оксане я шла год. Никак не могла собраться с духом. Ну как я среди девочек, что я буду с ними делать? Буду им только мешать... А потом как-то собралась и решилась, уже второй год хожу».
В танец живота Анне влюбилась практически с первого занятия, теперь ей даже сложно представить свою жизнь без восточных мелодий. Педагог Оксана Эрради внимательно смотрит за своими ученицами и поправляет их движения. За целое занятие, которое длится около часа, даже мысли присесть не возникает, зато эмоций хоть отбавляй.
Правда, поначалу Анне пришлось бороться со своими телом. Но именно умение осваивать совершенно новые занятия в зрелом возрасте медики считают очень полезным для работы мозга, а вследствие этого - и залогом долголетия. Если мозг работоспособен и в состоянии дать соответствующий импульс, то любое движение можно воспроизвести. Самое главное – это желание. Если женщина в любом возрасте хочет научиться, то и возможности приходят.
«Я в молодости занималась бальными танцами, в восточных движения совершенно другие, – признается Анне. – Здесь основное движение направлено вперед, тогда как в бальных - назад. Память тела выдает другое: ты интуитивно хочешь в одну сторону, а нужно в другую».
За два года занятий Анне почувствовала изменения в своем теле. По ее словам, оживают спина, поясница, легкость появляется во всем теле. Кроме того, именно восточные танцы полезны для женского здоровья. «Я заметно физически подтянулась, мышцы совершенно по-другому теперь работают, появились гибкость, женственность, – говорит Анне. – Здесь не столько танцы, сколько физические упражнения».
Самое важное на занятиях для Анне – это эмоции, которые она получает в танцевальном зале. «Какая прекрасная здесь атмосфера! Я чувствую себя такой же молодой, как они, 30-летние, а ведь мне исполнилось 75», – говорит Анне. К слову, теперь ей даже пришла мысль сшить себе профессиональный костюм для восточных танцев, - с камнями и стразами - который специально для наших съемок продемонстрировала на себе Оксана Эрради.
«Анне – невероятная девушка, я ее называю просто Аня, – говори Оксана о своей ученице, подчеркивая, что кроме как «девушкой» Анне называть у нее не поворачивается язык. – Это человек с потрясающей энергией, она вдохновляет, делится своей радостью со всеми. Кстати, многие ее знают в нашей столице, Анне - и активный театральный зритель, в том числе. Это человек, который показывает: я красивая женщина, я хочу жить, я радуюсь каждому дню и дарю эту радость другим».
Анне, смеясь, признается, что несмотря на свою мягкость и грациозность, Оксана строгая учительница. Заставляет делать каждое утро зарядку, выкручивать восьмерки талией и бедрами. «У меня бывают проблемы с вестибулярным аппаратом, во время танца заносит в сторону, она меня тащит обратно, ставит на место – делай тут!» – рассказывает Анне.
Удивительно, но оказывается, что у танца живота, действительно, нет никаких возрастных ограничений. «Иногда нам кажется, что мы что-то не можем, а на самом деле мы должны сделать небольшое усилие, чтобы наши физика и ментальность изменились», – говорит педагог Оксана Эрради.
Регулярные занятия восточными танцами развивают гибкость позвоночника, придают тонус практически всем мышцам, более того, со временем приходит опыт управлять ими изолированно друг от друга – на этом и основана техника. Выравнивается осанка, женщины начинают лучше себя чувствовать. Занятия танцами очень помогают получать удовольствие от жизни. На Востоке считается, что день, прожитый без танца, прожит зря. Анне уверена, что танцевать будет столько, сколько сможет стоять на ногах.