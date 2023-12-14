Мать-одиночка четверых детей: «Очень тяжело, но показывать этого нельзя»

Внезапно став матерью-одиночкой, Релия оказалась в ситуации, когда каждый визит к врачу, каждая поездка и помощь с уроками легли на ее плечи. Младшей из четырех дочерей на тот момент было всего несколько месяцев, и вскоре она сильно заболела. Врачи сказали Релии, что она должна быть готова к тому дню, когда ее ребенок не проснется.

Когда все члены семьи страдают от проблем со здоровьем, а Релии также часто приходится помогать своей матери, эта сильная женщина оказалась в ситуации, когда можно попросить о помощи. Что будет если четыре ее дочери останутся и без матери?

Также Релией не получила ни одного ответа после множества собеседований. Сама она считает, что работодателей отпугивает тот факт, что она одна воспитывает четверых детей.

Südamesoov постарается исполнить мечту Релии, и она надеется, что исполнение этой мечты поможет ей уверенно двигаться вперед.

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