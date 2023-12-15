14 декабря в кинотеатре Sõprus состоялась встреча с создателями YouTube-канала «И Грянул Грэм» Вадимом Радионовым и Анной Лейтланд-Григорьевой. Авторы канала встретились со зрителями, чтобы поговорить о новой независимой журналистике и подвести итоги 2023 года.
«Он сказал, что хочет покончить жизнь самоубийством!» Создатели YouTube-канала «И Грянул Грэм» в Таллинне рассказали о своих сумасшедших буднях
«И Грянул Грэм» - латвийский русскоязычный YouTube-канал о политике и общественной деятельности. Журналисты Вадим Радионов и Анна Лейтланд-Григорьева обсуждают с политическими деятелями, политологами, артистами, учеными, спортсменами и другими гостями темы, волнующие общество. В августе 2023 года «И Грянул Грэм» вошел в ТОП-20 самых популярных русскоязычных YouTube-каналов о политике.
На встрече в Таллинне Анна и Вадим рассказали, как работают YouTube- и Telegram-каналы и почему именно соцмедиа, а не традиционные СМИ формируют сегодня общественное мнение. Кроме того, обсуждались самые важные события уходящего года, а зрители из зала могли задать свои вопросы.
О начале независимого пути
Создатели канала работали в традиционных СМИ, а в 2019-м запустили собственный независимый проект.
Вадим Радионов, один из создателей и ведущих канала, говорит о начале пути в онлайн медиа так: «Нас просто уволили с радио, прислали СМСку и все. Мы очень благодарны нашему работодателю за это. Ведь в итоге идея себя оправдала». На момент увольнения канал уже существовал, но журналисты не могли посветить себя ему полностью.
«Мы очень слабо представляли, что такое YouTube. Здесь надо сказать спасибо Юрию Дудю, ведь он показал, что на YouTube можно заниматься журналистикой. Можно брать серьезные темы, делать серьезные интервью. Также хочется сказать спасибо Владимиру Познеру. Он дал интервью нашему каналу, когда у нас было 600-800 подписчиков, благодаря ему мы смогли преодолеть отметку в 1000 подписчиков», - говорит Вадим.
Основная тематика канала - политика. В эфирах «Грэма» постоянно появляются, политики, политологи и общественные деятели. Эфиры проходят в формате диалога, у зрителей также есть возможность в любой момент присоединится к разговору и задать свои вопросы. Авторы готовы принимать у себя людей с разными взглядами и точками зрения. Анна сама еще не так давно поддерживала Путина. «Я находилась в куполе нарратива пропаганды», - признается Анна. «Мы никого не осуждаем, мы готовы разговаривать. Мы и сами прошли "эволюцию взглядов"», - подтверждает Вадим.
«Начало войны в Украине мы встретили в прямом эфире»
Война в Украине много обсуждалась и в «Грэме». Анна и Вадим говорят, что их проект хорошо известен и в Украине, и множество людей, проживающих там, часто смотрят их эфиры и участвуют в дискуссиях, в том числе и люди, которые активно защищают свою страну. Так один из зрителей сказал им, что благодаря их эфирам он не может смотреть на россиян, как на мишень. «Тогда мы подумали, что, наверное, мы все это делаем не зря. Тут ты понимаешь, что твоя работа становится для кого-то важной», - сказал Вадим.
Также была рассказана история о том как во время войны люди стараются оставаться людьми. История о человеке, чей сын ушел на войну, как контрактник, и погиб в первые дни войны. Мужчина сам не поддерживал войну и после гибели сына сломался. «Он пришел к нам в чат ночью и сказал, что хочет покончить жизнь самоубийством. И мы увидели, как жители Украины начали его отговаривать от этого», - вспоминает Вадим.
Тематика и аудитория
Журналисты канала «И грянул Грэм» говорят, что главное в их работе это оставаться собой и быть честными и открытыми. Ведя свой канал, они не пытаются отполировать все до блеска, а просто остаются обычными живыми людьми. По их словам в этом, отчасти, и заключается секрет их успеха.
Также как и в эфирах на YouTube, люди из зала могли задавать свои вопросы. Так из зала был задан вопрос про интервью, вопросы и темы к ним. «Проблема в том, что мы сами не знаем какие вопросы будем задавать и какие темы затронем. Мы иногда даже не знаем, кто у нас в этот день будет в студии. Я люблю импровизировать», - ответил Вадим.
Кругозор канала не ограничивается только политикой. Там также выходят и другие передачи, касающиеся других тем, таких как наука, искусство и культура. Выпуски ведут эксперты из этих областей.
Во второй части мероприятия гости рассказали о событиях 2023 года, которые они чаще и подробнее всего обсуждали в эфире «Грэма». На встрече говорили о войне в Украине, о нападении ХАМАС на Израиль, затронули тему бунта и смерти Евгения Пригожина и многие другие.
Аудитория канала преимущественно состоит из людей старших возрастов, что в общем-то и понятно - молодых людей сегодня не слишком интересуют темы политики и культуры. Это было заметно и по публике, собравшейся в зале.
Но, как говорилось ранее, авторы канала всегда готовы к диалогу и развитию. Возможно, в будущем создателям удастся привлечь и молодых людей.