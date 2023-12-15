«Он сказал, что хочет покончить жизнь самоубийством!» Создатели YouTube-канала «И Грянул Грэм» в Таллинне рассказали о своих сумасшедших буднях

Основная тематика канала - политика. В эфирах «Грэма» постоянно появляются, политики, политологи и общественные деятели. Эфиры проходят в формате диалога, у зрителей также есть возможность в любой момент присоединится к разговору и задать свои вопросы. Авторы готовы принимать у себя людей с разными взглядами и точками зрения. Анна сама еще не так давно поддерживала Путина. «Я находилась в куполе нарратива пропаганды», - признается Анна. «Мы никого не осуждаем, мы готовы разговаривать. Мы и сами прошли "эволюцию взглядов"», - подтверждает Вадим.

«Начало войны в Украине мы встретили в прямом эфире»

Война в Украине много обсуждалась и в «Грэме». Анна и Вадим говорят, что их проект хорошо известен и в Украине, и множество людей, проживающих там, часто смотрят их эфиры и участвуют в дискуссиях, в том числе и люди, которые активно защищают свою страну. Так один из зрителей сказал им, что благодаря их эфирам он не может смотреть на россиян, как на мишень. «Тогда мы подумали, что, наверное, мы все это делаем не зря. Тут ты понимаешь, что твоя работа становится для кого-то важной», - сказал Вадим.