ВИДЕО ⟩ «Один из любимых моментов». 50-летняя Хайди Клум показала, как упала на сцене американского шоу

Клум показала свое совместное выступление с участником проекта, за которого она проголосовала, певцом Салом «The Voice» Валентинетти.

Модель появилась на сцене на большом рождественском леденце, который спустили с потолка. В ходе танца в паре с Валентинетти Клум упала. Было ли это случайностью или это задумка номера, не известно. В любом случае, модель не расстерялась, а продолжила петь.