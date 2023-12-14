Чт, 14.12.2023
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ВИДЕО ⟩ «Один из любимых моментов». 50-летняя Хайди Клум показала, как упала на сцене американского шоу

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 13 декабря в Instagram разместила забавное видео, снятое в студии программы America's Got Talent, пишет Гордон.

Клум показала свое совместное выступление с участником проекта, за которого она проголосовала, певцом Салом «The Voice» Валентинетти.

«Счастливых праздников! Вспоминаю один из моих любимых моментов с AGT», - написала Клум.

Модель появилась на сцене на большом рождественском леденце, который спустили с потолка. В ходе танца в паре с Валентинетти Клум упала. Было ли это случайностью или это задумка номера, не известно. В любом случае, модель не расстерялась, а продолжила петь.

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