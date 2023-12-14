СМОТРИТЕ ⟩ Тяжелобольная украинская актриса Тышкевич впервые вышла на связь после реанимации

Так, девушка после того, как ее перевели в палату, записала сторис в Instagram для своих поклонников. Ее сфотографировал муж. Заметно, что Катя еще в тяжелом состоянии, у нее есть травмы на лице после пребывания в реанимации.

Однако, актриса обнадежила украинцев. Она сказала, что выкарабкивается.

«Выкарабкиваюсь. Спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь восстановления», - говорит Тышкевич.

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Болезнь Екатерины Тышкевич

Актриса Екатерина Тышкевич страдает от постоянных головных болей. Она пыталась лечиться даже народной медициной, но это не давало результатов. В результате актриса решила уехать на Бали в надежде, что там ей станет лучше.

Недавно Тышкевич вернулась в Украину. В последнее время она находилась в Одессе. Неожиданно ей стало плохо, поэтому ее госпитализировали. Как оказалось, у нее сепсис. Причина неизвестна.

Муж звезды вышел на связь после ее госпитализации и рассказал, как она себя чувствует через неделю пребывания в реанимации. По словам Валентина, Кате становится лучше.