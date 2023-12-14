ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто посетил премьеру долгожданного фильма «Вонка»

Apollo Cinema и MyHitsi в этом году вместе провели премьерный показ фильма «Вонка».

Фильм «Вонка» основан на культовой и одной из самых продаваемых детских книг Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и рассказывает удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, фокусник и шоколадный магнат стал тем самым любимым Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня.

Режиссером фильма стал Пол Кинг. Главную роль исполняет Тимоти Шаламе. Этот невероятно живая и изобретательная игра на большом экране знакомит зрителей с молодым Вилли Вонкой, полным идей и уверенности в том, что он может изменить мир одним аппетитным кусочком. Вонка доказывает, что все самое лучшее в жизни начинается с мечты, и если вам повезло встретить Вилли Вонку, то все возможно.

Смотрите галерею, чтобы узнать, кто пришел на премьеру.