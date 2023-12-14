Астролог Тамара Глоба рассказала, кому 2024 год сулит новые возможности и феерическую победу. Звезды во всем помогут.
«УДАЧА С НЕБЕС» ⟩ Тамара Глоба рассказала, кого звезды погрузят в атмосферу роскоши и счастья в 2024 году
Водолей
В 2024 году небо защитит Водолеев от проблем и неурядиц. В начале года возможны перипетии в личной жизни, не исключены серьезные ссоры, но к марту наступит белая полоса. Одинокие Водолеи встретят своего человека и будут светиться от счастья, а семейные смогут укрепить отношения. В первые 3 месяца 2024 года Водолеям следует потрудиться, чтобы уже летом получить щедрое вознаграждение. Их ждет карьерный рост, большие деньги и слава.
Козерог
Начало 2024 года подарит Козерогам ошеломляющий успех в сфере денег, любви и семьи. Представители знака могут найти новое увлечение, которое придется им по душе и начнет приносить крупные деньги. Приятные изменения наступят и в личной жизни. Год будет наполнен теплом и уютом, а отношения перейдут на новый уровень.