«УДАЧА С НЕБЕС» ⟩ Тамара Глоба рассказала, кого звезды погрузят в атмосферу роскоши и счастья в 2024 году

В 2024 году небо защитит Водолеев от проблем и неурядиц. В начале года возможны перипетии в личной жизни, не исключены серьезные ссоры, но к марту наступит белая полоса. Одинокие Водолеи встретят своего человека и будут светиться от счастья, а семейные смогут укрепить отношения. В первые 3 месяца 2024 года Водолеям следует потрудиться, чтобы уже летом получить щедрое вознаграждение. Их ждет карьерный рост, большие деньги и слава.