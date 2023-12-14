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«УДАЧА С НЕБЕС» ⟩ Тамара Глоба рассказала, кого звезды погрузят в атмосферу роскоши и счастья в 2024 году

Limon.ee
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Роскошная жизнь. Снимок иллюстративный.
Роскошная жизнь. Снимок иллюстративный. Фото: Song_about_summer/Shutterstock

Астролог Тамара Глоба рассказала, кому 2024 год сулит новые возможности и феерическую победу. Звезды во всем помогут.

Водолей

В 2024 году небо защитит Водолеев от проблем и неурядиц. В начале года возможны перипетии в личной жизни, не исключены серьезные ссоры, но к марту наступит белая полоса. Одинокие Водолеи встретят своего человека и будут светиться от счастья, а семейные смогут укрепить отношения. В первые 3 месяца 2024 года Водолеям следует потрудиться, чтобы уже летом получить щедрое вознаграждение. Их ждет карьерный рост, большие деньги и слава.

Козерог

Начало 2024 года подарит Козерогам ошеломляющий успех в сфере денег, любви и семьи. Представители знака могут найти новое увлечение, которое придется им по душе и начнет приносить крупные деньги. Приятные изменения наступят и в личной жизни. Год будет наполнен теплом и уютом, а отношения перейдут на новый уровень.

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