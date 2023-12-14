ВИДЕО ⟩ Посмотрите, что сделала собака, впервые в жизни увидев снег

Владелица щенка таксы по кличке Софи, решила снять на видео первую снежную прогулку своей любимицы и опубликовать ее в социальных сетях.

Наимилейшее видео посмотрели миллионы людей по всему миру, и за год оно набрало 7,8 миллиона просмотров.

Щенок не испугался белых сугробов, наоборот, он начал по ним радостно скакать. На эти милые и такие неуклюжие прыжки можно смотреть вечно.

Зимой необходимо следить за состоянием лап собаки, а особенно щенков. Важно следить за тем, чтобы пес был тепло одет, получала богатое витаминами питание и играл в безопасном месте.