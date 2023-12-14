ВИДЕО ⟩ Посмотрите, что сделала собака, впервые в жизни увидев снег

Искренняя реакция щенка таксы на свою первую снежную прогулку растопила сердца миллионов зрителей в TikTok.
Владелица щенка таксы по кличке Софи, решила снять на видео первую снежную прогулку своей любимицы и опубликовать ее в социальных сетях.
Наимилейшее видео посмотрели миллионы людей по всему миру, и за год оно набрало 7,8 миллиона просмотров.
Щенок не испугался белых сугробов, наоборот, он начал по ним радостно скакать. На эти милые и такие неуклюжие прыжки можно смотреть вечно.
@sophiethedoxie Sophie loves snow ❄️☃️🐾. #fyp #foryoupage #dachshund #dogsoftiktok #dachshundsoftiktok #dachshundpuppy #dog #sausagedog #minidoxie #pet ♬ It's Beginning to Look a Lot like Christmas - Michael Bublé
Зимой необходимо следить за состоянием лап собаки, а особенно щенков. Важно следить за тем, чтобы пес был тепло одет, получала богатое витаминами питание и играл в безопасном месте.