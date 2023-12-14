Известная эстонская актриса рассказала про славу: «В моей профессии мне позволено гораздо больше, чем другим»

Актриса Мерле Пальмисте смирилась с тем, что в Эстонии ее все знают и узнают. «Потому что я всего лишь актриса и представляю только себя. Не Эстонию и даже не свою компанию», - рассказывает она журналу 60 pluss. «Я не обязана всегда быть в лучшем своем наряде, чистой и ухоженной».