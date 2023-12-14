«Интерес к жизни и любовь к себе и другим - вот что делает человека красивым. Для меня старение - это не трагедия, а скорее процесс взросления», - рассказывает актриса Мерле Пальмисте журналу 60 pluss о том, как любовь заставляет человека сиять. «К своему партнеру, к своим детям и близким, но также и к себе», цитирует слова Пальмисте Elu24.
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Известная эстонская актриса рассказала про славу: «В моей профессии мне позволено гораздо больше, чем другим»
Актриса Мерле Пальмисте смирилась с тем, что в Эстонии ее все знают и узнают. «Потому что я всего лишь актриса и представляю только себя. Не Эстонию и даже не свою компанию», - рассказывает она журналу 60 pluss. «Я не обязана всегда быть в лучшем своем наряде, чистой и ухоженной».