ГОРОСКОП НА 15 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам нельзя принимать поспешных решений, а Ракам – недооценивать существующие проблемы

Стрелец

Проведите этот день спокойно, избегая суеты, спешки и необдуманных поступков. Вам будет полезно умение наблюдать за окружающими, получать информацию, которую другие предпочли бы от вас скрыть. При этом чрезвычайно важно хранить свои и чужие секреты, не позволять себе сплетничать; необдуманные высказывания могут нанести вред и вам, и окружающим. В личной жизни важны постоянство и последовательность. Не капризничайте, избегайте сомнительных шуток и не требуйте от окружающих слишком многого. Близкие люди высоко оценят ваше умение считаться с интересами и желаниями окружающих, любимый человек не останется равнодушным к проявленной заботе.

Козерог

Терпение, уравновешенность и справедливость - вот те киты, на которых покоятся мир и согласия в трудовом коллективе, и именно вам предстоит нести в массы эти похвальные качества. Подайте окружающим хороший пример, но не торопитесь кидаться на выручку каждому, кто попал в непростое положение: ваши собственные дела тоже требуют внимания. Наиболее значительных результатов достигнут те, кто не довольствуется случайными победами, а стремится к стабильным успехам. Очень важны осторожность и осмотрительность в личных отношениях. Обидеть близких легко, да и вы порой болезненно реагируете на совершенно невинные замечания окружающих. Старайтесь держать эмоции под контролем, раздражительность не приведет ни к чему хорошему.

Водолей

Это во всех отношениях благоприятный день, полный интересных возможностей и заманчивых перспектив. Можно браться за сложные дела, необычные проекты, пробовать свои силы в новых областях. Вы не испытываете недостатка в интересных идеях, но порой навязываете свою точку зрения окружающим, что может спровоцировать конфликты и разногласия. Руководство настроено по отношению к вам слишком критично, будьте готовы к резким замечаниям. События личной жизни радуют, чувства ваши взаимны, симпатии - постоянны и сильны. Приняв предложение старых друзей, вы сможете прекрасно провести свободное время, получить массу приятных впечатлений. Стремление к новым знаниям способствует успехам в учебе.

Рыбы

Чрезвычайно приятным, интересным и насыщенным будет этот день для влюбленных. Вообще, сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций, поэтому можно не опасаться неприятных неожиданностей. От вас зависит, как будут складываться отношения со старшими родственниками - есть шанс именно в этот день найти ключ к решению давних проблем. С точки зрения профессиональных отношений день тоже весьма неплох. Вы найдете достойное применение накопленному опыту, сможете решить все поставленные задачи, укрепить свой авторитет и заручиться поддержкой влиятельных лиц, что окажется весьма полезным в будущем. Старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок.