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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Горячая эстонская певица Yasmyn презентовала свой новый альбом: толпа поклонников и песня с участием покойного отца

Limon.ee
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Концерт, посвященный выходу второго альбома популярной эстонской певицы Yasmyn «ROUND III», а также празднование 24-летия артистки состоялись 9 декабря в зале JAIK в творческом городоке Теллискиви. Смотрите галерею!

Альбом «ROUND III» - это третий альбом певицы Yasmyn, которая в 2021 году стала обладательницей титула «Лучшая исполнительница года» на церемонии Estonian Music Awards.

В альбом вошла особенная песня с участием покойного отца певицы - Джоэля де Луна. Кстати, артистка также является племянницей известной модели Кармен Касс.

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