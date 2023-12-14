БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Горячая эстонская певица Yasmyn презентовала свой новый альбом: толпа поклонников и песня с участием покойного отца

Концерт, посвященный выходу второго альбома популярной эстонской певицы Yasmyn «ROUND III», а также празднование 24-летия артистки состоялись 9 декабря в зале JAIK в творческом городоке Теллискиви. Смотрите галерею!
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Альбом «ROUND III» - это третий альбом певицы Yasmyn, которая в 2021 году стала обладательницей титула «Лучшая исполнительница года» на церемонии Estonian Music Awards.