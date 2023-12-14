ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красавицы и умницы: в Таллинне ярко прошел конкурс «Princess of Estonia 2023»

В воскресенье, 10 декабря, в национальной опере «Эстония» состоялся юбилейный конкурс красоты и талантов «Princess of Estonia 2023».
«Princess of Estonia 2023» прошел в столице Эстонии уже в 20-й раз. Часть юных красавиц участвует в подобных конкурсах, чтобы выстроить карьеру модели, но есть и те, кто просто хочет проявить себя.
По словам организатора конкурса Диана Верман, «Princess of Estonia 2023» подводит итог столетнего юбилея конкурсов красоты в Эстонии. В конкурсе приняли участие девочки в четырех возрастных категориях из восьми городов Эстонии. Победительницей стала 17 летняя Ирис Наан из Таллинна. Смотрите галерею!